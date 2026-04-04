Возвращение лунной гонки: Америка отправила пилотируемую миссию к спутнику Земли

Впервые за полвека Америка запустила к Луне пилотируемый корабль с четырьмя астронавтами на борту. Старт состоялся 1 апреля с космодрома во Флориде, а завершение миссии планируется 10 апреля. Что означает для США этот полет и в целом проект «Артемида» и почему американцы решили возобновить лунную программу – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Лунный модуль «Аполлона» на поверхности Луны

Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 2.5

Возвращение престижа Америки

После блистательного космического полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года многие американцы посчитали, что США проиграли космическую гонку. Только 20 февраля 1962 года американский астронавт Джон Гленн смог совершить орбитальный космический полет (как Гагарин) на корабле «Меркурий-Атлас-6». Тем не менее в американском обществе считали, что их страна должна сделать шаг, который продемонстрирует ее превосходство перед СССР в космосе.

И вот 12 сентября 1962 года американский президент Джон Кеннеди выступил с речью «We choose to go to the Moon» («Мы решили отправиться на Луну») перед 35 тысячами человек на стадионе университета Райса в Хьюстоне.

«Мы решили отправиться на Луну. (...) Мы решили отправиться на Луну в этом десятилетии и делать другие вещи не потому, что это легко, а потому, что это трудно; потому, что эта цель послужит наилучшей организации и проверке нашей энергии и наших способностей», – сообщил публике американский президент.

Так появилась первая американская лунная программа «Аполлон». Работы в рамках программы приобрели общегосударственный масштаб и превысили «Манхэттенский проект» по мобилизации научных, промышленных и финансовых средств. Лунная программа потребовала расширения исследовательской группы НАСА, и по этой причине в 1963 году был построен Космический центр в Хьюстоне.

Кеннеди обозначил очень жесткие сроки – для престижа нации необходимо обеспечить высадку американского астронавта на Луну до 1970 года. И вернуть его на Землю живым и невредимым.

Запуск к Луне «Аполлона-11» ракетой «Сатурн-5», 16 июля 1969 года Фото: ru.wikipedia.org

Нацистский отец лунной программы

Отцом лунного проекта США, как и всей американской космической программы, стал… Вернер фон Браун, бывший штурмбаннфюрер СС, создатель первой в мире баллистической ракеты дальнего действия «Фау-2». В мае 1945 года фон Браун сдался американским военным, и те, прекрасно понимая ценность этого специалиста, немедленно переправили его в США. 11 сентября 1955 года Вернер фон Браун получил американское гражданство и уже вовсю работал над космической программой. В 1961 году он стал руководителем американской лунной программы. Так что в основу первоначальных успехов США в космосе легли вовремя подхваченные разработки нацистской Германии.

Для реализации проекта были разработаны и введены в действие космический корабль «Аполлон» и серия ракет-носителей «Сатурн». В ходе испытаний были даже человеческие жертвы: 27 января 1967 года в ходе репетиции запуска корабля на стартовом комплексе из-за пожара погибли трое американских астронавтов.

В начале августа 1968 года НАСА получило от ЦРУ информацию, что СССР планирует предпринять в конце года пилотируемый облет естественного спутника Земли. Было высказано предложение запустить следующий корабль программы без высадки на Луну (то есть без лунного модуля), который вышел бы на ее орбиту и совершил ее пилотируемый облет. Эту задачу 24 декабря 1968 года первым в истории человечества выполнил «Аполлон-8».

Базз Олдрин ходит по поверхности Луны c Нилом Армстронгом. Фото: ru.wikipedia.org

Первые шаги человека по Луне

Через полгода, 16 июля 1969 года, стартовал «Аполлон-11». 20 июля модуль корабля прилунился в Море Спокойствия. На следующий день Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. Сделав это, он произнес: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

14 ноября 1969 года состоялся запуск «Аполлона-12», и 19 ноября была осуществлена вторая высадка американцев на Луну. Позднее были осуществлены еще четыре высадки, и в 1972 году лунная программа США была закрыта вследствие достижения всех обозначенных целей.

Эти шесть успешных полетов с высадкой на Луну по программе «Аполлон» на данный момент – единственные за всю историю, когда земляне высаживались на другом астрономическом объекте.

Экспедиция «Аполлона-15». Лунный автомобиль Фото: ru.wikipedia.org

В СССР никогда не сомневались в успехе США

После успеха американцев СССР осознал невозможность победы в гонке и свернул свою пилотируемую программу по высадке на Луну (проект ракеты Н-1). Советская космическая программа переориентировалась на создание долговременных орбитальных станций («Салют», «Мир»).

При этом в Советском Союзе никогда не сомневались в лунных высадках американцев и не поддерживали известную теорию «лунного заговора», согласно которой прогулка Армстронга по Луне представляла собой фейк и была фальсифицирована с помощью знаменитых голливудских кинорежиссеров вроде Стэнли Кубрика. Все-таки разведка СССР работала хорошо, и за лунной миссией США велось непрерывное наблюдение с использованием всех возможных средств и источников.

Президент Дональд Трамп подписывает Директиву 1 о космической политике, 11 декабря 2017 года Фото: ru.wikipedia.org

Что такое проект «Артемида»

В 2017 году НАСА запустило новую лунную программу США под наименованием «Артемида» (Artemis). Название не случайно: Артемида, согласно греческой мифологии, сестра-близнец Аполлона и богиня Луны. Правда, известно, что ей приносились человеческие жертвы, так что нейминг здесь не очень удачный.

Почему американцы снова запустили лунную программу спустя почти полвека после ее сворачивания? Дело в том, что это не просто банальное повторение «Аполлона», а долгосрочная стратегия. Здесь Луна рассматривается как испытательный полигон. Программа «Артемида» должна отработать технологии, необходимые для долгосрочных пилотируемых экспедиций на Марс (жизнеобеспечение, посадка, использование местных ресурсов). В отличие от миссий «Аполлон» цель «Артемиды» – не просто высадиться и улететь, а создать устойчивое присутствие человека на Луне, включая строительство обитаемой базы и окололунной станции Gateway.

Кроме того, известно, что Китай планирует высадку своих тайконавтов на Луну в 2028 году, и США не хотят допустить, чтобы их соперники установили контроль над стратегически важными участками лунной поверхности. Все как полвека назад, только в роли Китая тогда был СССР и американцы точно так же боялись, что их опередят.

Этапы «Артемиды»

Всего в проекте «Артемида» (Artemis) задумано 10 миссий-этапов, усложняющихся по мере завершения предыдущих ступеней. Если первая миссия, «Артемида-1», – это тестовый беспилотный полет к Луне, то «Артемида-2» – уже пилотируемый дальний облет спутника Земли (почти как миссия «Аполлон-8» 1968 года, но без выхода на орбиту Луны) – собственно, он и реализуется прямо сейчас. На начало 2028 года американцами запланирована миссия «Артемида-4» с посадкой экипажа на Луну. А уже в конце 2028 года начнется этап «Артемида-5» в виде строительства лунной базы с участием астронавтов. База будет рассчитана на 15 лет эксплуатации. В 2033 году должна состояться заключительная миссия «Артемида-10», предусматривающая длительное пребывание астронавтов на лунной базе.

Этапы и их сроки пока плановые и могут быть существенно скорректированы в случае удач или провалов предыдущих.

«Артемида-1» на стартовом комплексе LC-39B перед запуском Фото: ru.wikipedia.org

«Артемида-1»

Пока уверенно можно говорить об успешном выполнении первого этапа программы. В ноябре-декабре 2022 года состоялся беспилотный полет космического корабля «Орион» на ракете-носителе Space Launch System (SLS), который продлился 25 дней. За это время «Ориону» удалось отдалиться от Земли на расстояние 432 тыс. км, что стало рекордом для космических кораблей, предназначенных для перевозки космонавтов. Аппарат также приближался к Луне на расстояние всего 128 км, после чего смог успешно вернуться на Землю.

Запуск ракеты «Артемида-2» Фото: скриншот видео

«Артемида-2»

1 апреля этого года с пусковой площадки 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде состоялся старт миссии «Артемида-2». В отличие от предыдущей миссии, на борт «Ориона» поднялись четыре астронавта. Это первый пилотируемый полет к Луне с 1972 года.

Корабль «Орион», в котором летят астронавты, спроектирован для выживания в условиях глубокого космоса. В отличие от МКС, которая находится под защитой магнитного поля Земли, «Орион» столкнется с жестким радиационным излучением. Корабль оснащен усиленной теплозащитой для входа в атмосферу на скорости около 40 тыс. км/ч и современными системами жизнеобеспечения, которые будут протестированы в реальных условиях.

Корабль пролетит на расстоянии около 8 тысяч километров от Луны. Первый за долгое время полет к ней не предусматривает выхода на окололунную рабочую орбиту (примерно 50-100 км от поверхности), чтобы уменьшить риск нештатных ситуаций и гарантировать возвращение экипажа на Землю. Главная задача на этом этапе – проверить работу систем и оборудования, которые понадобятся для будущих экспедиций и высадки на Луну, запланированной на 2028 год.

2 апреля 2026 года астронавты впервые за полвека вышли за пределы орбиты Земли, чтобы приблизиться к ее спутнику. На шестой день миссии «Орион» обогнет Луну с дальней стороны, установив рекорд – люди будут находиться дальше от Земли, чем когда-либо в истории человечества (более 400 тыс. км). После облета Луны корабль начнет возвращение на Землю к 10 апреля. Приземление (приводнение) запланировано в Тихом океане, где экипаж будет ждать спасательное судно ВМС США.

Экипаж «Артемиды-2» Фото: скриншот видео

Почему так важна «Артемида-2»?

Во-первых, это проверка систем жизнеобеспечения. В глубоком космосе нет возможности быстрой эвакуации. Инженеры должны убедиться, что «Орион» может автономно поддерживать жизнь четырех человек в условиях экстремальных температур и радиации.

Во-вторых, навигация в дальнем космосе. Управление кораблем на таком расстоянии требует ювелирной точности. Экипаж будет отрабатывать ручное управление и стыковку, что пригодится при строительстве будущей окололунной станции Gateway.

В-третьих, психологический и общественный эффект. Успех Artemis II вернет массовый интерес к космонавтике. Это мощный драйвер для экономики, образования и технологий. Разумеется, это еще и здорово поднимет престиж США как технологической державы.

Если этот полет завершится успешно, то он откроет дорогу следующим миссиям проекта «Артемида», включающим постоянное присутствие человека на Луне. Успешное завершение проекта станет платформой для первого пилотируемого полета на Марс. Таким образом, «Артемида» – это не просто повторение прошлого, это начало новой, технологически совершенной эры, где Луна становится не конечной точкой, а стартовой площадкой для исследования Солнечной системы.

А что Россия?

В новой лунной гонке Россия тоже не остается в стороне. В декабре 2025 года «Роскосмос» сообщил о начале работ по созданию автономной электростанции на Луне: государственный контракт на ее разработку и строительство заключен с НПО имени Лавочкина. Проект предназначен для энергоснабжения будущей российской лунной инфраструктуры – луноходов, научной обсерватории и объектов Международной научной лунной станции, включая модули партнеров. В работах, помимо «Роскосмоса» и НПО имени Лавочкина, участвуют «Росатом» и Курчатовский институт.

Как ожидается, в 2028 году к спутнику отправится станция «Луна-26», а к российско-китайскому проекту Международной лунной станции, по словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, уже присоединились 13 зарубежных партнеров. Этот проект задуман как противовес новой американской лунной программе. Строительство Международной научной лунной станции планируется завершить к 2036 году.