Возвращение клетки и восточные мотивы: стилист назвала главные принты сезона

Летний сезон 2025 года возвращает к природным образам и естественной палитре. Об этом рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, один из самых заметных трендов – клетка, которая долгое время оставалась вне модных радаров, уступая место более ярким анималистичным принтам вроде леопарда и зебры.

Теперь же, утверждает Скороходова, этот рисунок вновь на пике популярности – как в виде мелких узоров, так и крупных клетчатых форм. При этом она обратила внимание на визуальный эффект: крупная клетка может добавлять объем, в то время как мелкая — его скрывать.

Также стилист отметила рост интереса к природным узорам, восточным мотивам и насыщенным цветам. Среди актуальных оттенков – неоновый лайм, сиреневый, ярко-оранжевый, солнечно-желтый и небесно-голубой. Такие цвета, по ее мнению, не только привлекают внимание, но и способны заметно улучшить настроение.

При этом она подчеркнула, что в моде остаются и более спокойные тона – молочные, приглушенные, с легким «припудренным» эффектом. Они создают мягкий и сбалансированный образ, особенно актуальный для тех, кто предпочитает сдержанную эстетику.