«Возвращение к истокам»: в Казани прошел сбор подарков к Сабантую

Фото: © Зиля Мубаракшина/ «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошел традиционный сбор подарков к Сабантую. В Казанском Кремле праздничное мероприятие провели ведущий, народный артист Татарстана Фанис Зиганшин и ведущая государственной телерадиокомпании «Татарстан» Айзиля Батырханова. По четырем маршрутам в центре города прошлись конные повозки, которые собирали подарки от горожан.

Первый маршрут стартовал от площади 1 Мая. Повозки прошли через Кремль, первый подарок от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова вручил управляющий делами Раиса Татарстана Муслих Ситдиков.

«Мы дарим три телефона. Желаю всем здоровья, мирного неба, пусть Сабантуй пройдет весело, задорно, красиво. Сабантуй мубарак!» — сказал он.

Фото: © Зиля Мубаракшина/ «Татар-информ»

Доцент Казанского государственного института культуры Гульзирак Калимуллина была одной из инициаторов возрождения обряда сбора подарков к Сабантую в Казани. «В 1990-х годах мы собирали подарки к Сабантую в поселке Мирный. Начиная с 2014 года совместно с рестораторами, руководителями в области туризма мы проводим сбор подарков. Сегодня здесь участвуют студенты первого и пятого курсов Казанского государственного института культуры», — рассказала она корреспонденту «Татар-информа».

«Студенты старшего курса передают традицию сбора подарков первокурсникам. Для нас это не только красивый обряд, но и большая честь для всего института. С большим желанием сегодня присоединились студенты из Азнакаево, Лениногорска, Челнов, Нижнекамска, Агрыза, Башкортостана, Донецкой области. С собой принесла вышитые моими студентами платки. Один из них был вышит аж в 1954 году. Мы стараемся разбудить в наших студентах уважение к традициям», — поделилась Гульзирак Калимуллина.

Фото: © Зиля Мубаракшина/ «Татар-информ»

Сотрудники Музея-заповедника «Казанский Кремль» пожелали батырам Сабантуя крепкого здоровья и успехов. Ильназ хазрат вручил подарок от имени первого заместителя муфтия Татарстана, имама-хатыба мечети «Кул Шариф» Ильфара Хасанова. «Пусть Всевышний дарует мирную жизнь, защитит от бед и горестей», — пожелал он.

Айзиля Батырханова назвала обряд сбора подарков к Сабантую возвращением к истокам. «В этот день мы все выходим в красивой национальной одежде, с удовольствием поем под мелодии гармони самые красивые татарские народные песни. Рассказываем стихотворения, говорим слова, которые произносятся только во время обряда сбора полотенец и подарков к Сабантую», — сказала она.

Ведущая и в прошлом году участвовала в сборе подарков. «Такие мероприятия очень тепло принимаются жителями и гостями столицы. Они видят национальные узоры татарского народа, проявляют интерес к песням, традициям и обрядам. Нам улыбаются, фотографируют, машут руками. Всем очень весело. Такие праздники нужно проводить чаще, чем раз в год», — считает Айзиля Батырханова.

«Настроение праздничное. Хвала Всевышнему, в этом году я уже в пятый раз участвую в сборе подарков к Сабантую. Все государственные учреждения, рестораны, организации, оказывающие услуги туристам, — все дарят свои подарки, говорят пожелания. Праздничное шествие закончится на площади перед Татарским государственным академическим театром имени Г.Камала, где встретятся конные повозки с подарками и все участники обряда. Мероприятие закроется показом отрывка из спектакля „Голубая шаль“ из репертуара нашего театра», — поделился Фанис Зиганшин.

Затем маршрут продолжился по улице Баумана. Каждый желающий смог вручить подарки. Свои подарки для батыров Сабантуя отдали представители Правительства РТ и предприятий. Второй маршрут шел от площади Свободы, третий — от комплекса «Туган авылым» в сторону центра. Четвертый маршрут стартовал в Старо-Татарской слободе. Сбор подарков закончился на площади перед театром Камала. Все подарки поделили между районами, в которых будут проходить Сабантуи.