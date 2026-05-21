Возвращение Эболы: почему лихорадка вызывает большую смертность и кто рискует ею заразиться

В мире еще не утихла шумиха вокруг вспышки хантавируса на лайнере в Атлантическом океане, как в Африке случилась новая вспышка лихорадки Эбола. Число зараженных и умерших идет на сотни. «Татар-информ» узнал у экспертов, как люди заражаются Эболой и каков риск, что болезнь перекинется за пределы Африки.





Весь мир встревожен новостями о вспышке лихорадки, которая в течение последнего месяца унесла жизни сотни жителей африканских стран. Речь идет об эпидемии вируса Эбола

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новая старая Эбола

Сегодня весь мир встревожен новостями о вспышке лихорадки, которая в течение последнего месяца унесла жизни сотни жителей африканских стран. Речь идет об эпидемии вируса Эбола.

5 мая служба здравоохранения Демократической Республики Конго получила первые тревожные сигналы из эпицентра нынешней вспышки – провинции Итури на востоке страны. Спустя девять дней конголезские медики выявили возбудителя вспышки – вирус Эбола-Бундибугио.

15 мая 2026 года органы здравоохранения Демократической Республики Конго подтвердили сотни случаев заболевания лихорадкой Эбола. Эксперты в области здравоохранения были встревожены тем, что к моменту первого сообщения о вспышке заболевания были выявлены уже сотни предполагаемых случаев. Случаи лихорадки были подтверждены в столице Демократической Республики Конго Киншасе и столице Уганды Кампале.

На данный момент Всемирная организация здравоохранения располагает данными о 32 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола и более чем 500 случаях с подозрением на это заболевание. Также насчитывается 130 случаев с подозрением на смерть от него, сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Однако планета не впервые сталкивается с опасным вирусом. Первые случаи заболевания были зарегистрированы в 1976 году. Самая крупная вспышка по числу инфицированных произошла в 2014–2016 годах в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Врачи в затронутых странах не имели опыта борьбы с Эболой, а среди населения возникла паника и распространялась дезинформация. Число умерших тогда превысило 11 тысяч.

«Татар-информ» выяснил у экспертов, как люди заражаются Эболой и каков риск, что болезнь перекинется за пределы Африки.

ВОЗ располагает данными о 32 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола и более чем 500 случаях с подозрением на это заболевание. Также насчитывается 130 случаев с подозрением на смерть от него Фото: © Игорь Зарембо / РИА Новости

Зараженный погибает от недостатка воды и внутренних кровотечений

Вирус Эбола встречается в Центральной Африке, южнее пустыни Сахара. Он вызывает лихорадку Эбола – особо опасное инфекционное заболевание. Природным резервуаром Эболы, то есть организмом, который служит естественной средой для существования возбудителя, являются обезьяны.

«Приматы могут болеть лихорадкой Эбола. Люди, как правило члены африканских племен, нередко заражаются вирусом, съев мясо того или иного вида обезьяны», – рассказал агентству главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Эбола живет и в организмах фруктоядных летучих лисиц – это большие летучие мыши. Опасность представляют их биологические жидкости.

«Выделения летучих мышей могут попасть на плоды. Поэтому в некоторых странах туристам советуют обращать внимание, насколько хорошо промыты фрукты и нет ли на них следов укусов животных», – рассказал «Татар-информу» вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

После заражения вирусом Эболы люди погибают от дегидратационного шока – недостатка воды и внутренних кровотечений. Также зараженный человек испытывает:

повышение температуры;

диарею;

поражение дыхательных путей.

«Смертность от Эболы может достигать 90%. Я считаю, что причина таких чудовищных значений – геморрагический синдром», – объяснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов.

«Мы говорим о болезни, которая может передаваться от человека к человеку не по воздуху, а через кровь и другие выделения» Фото: © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Это не коронавирус»

«Мы говорим о болезни, которая может передаваться от человека к человеку не по воздуху, а через кровь и другие выделения. Это не коронавирус», – сказал Алексей Аграновский.

Халит Хаертынов допустил возможность полового пути передачи Эболы. Патогены вируса, по его словам, могут содержаться и в сперме, и даже в грудном молоке кормящей матери.

«В то же время без наличия в регионе упомянутых животных вспышки Эболы быть не может. Эта не та инфекция, которая распространяется в странах с умеренным климатом. Если зараженный пересек границу, он может заразить кого-то, но только при тесном контакте. Так, например, в группе риска находятся медработники, которые ухаживают за больными», – объяснил главный инфекционист Минздрава РТ.

Эксперты сошлись во мнении, что Эбола – это угроза для жителей Африканского континента и для туристов, но не для всей планеты. Опасность инфекции, по словам Алексея Аграновского, оценивается по тому, какую летальность она влечет и как широко может распространиться.

«С этой точки зрения грипп опаснее Эболы. Гриппом заражаются миллионы людей по всему миру и умирают тысячи. От Эболы при вспышке умрут десятки. Это несоизмеримое количество», – считает вирусолог.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация оценивает риск распространения эпидемии как высокий на национальном и региональном уровнях и как низкий на глобальном уровне. Его слова передает ТАСС.

«В постковидное время по всем СМИ периодически пробегает волна тревожных новостей о новом вирусе. Из свежих примеров – вирус Нипах, оспа обезьян, хантавирус. Эти сообщения сменяют друг друга, но, как мы видим, смертельные пандемии не начались. Не надо поддаваться панике. Я считаю, что специалисты должны внимательно отслеживать эпидемиологическую обстановку, государство – финансировать такие работы, а простому обывателю беспокоиться пока не о чем. Мы не опоздаем никуда, если в ту же минуту не узнаем о вспышке некоего вируса Х в далекой стране. Хотя, конечно, мы сочувствуем ее жителям и признаем необходимость им помогать», – подчеркнул Алексей Аграновский.

Роспотребнадзор, по просьбе угандийской стороны, направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования Фото: © Игорь Зарембо / РИА Новости

Уганда попросила Роспотребнадзор прислать специалистов

«В связи со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, в Демократической Республике Конго и случаями этого заболевания в столице соседней Уганды Роспотребнадзор по просьбе угандийской стороны направит в Кампалу группу специалистов для проведения эпидемиологического расследования», – сообщает официальный сайт Федеральной службы.

Роспотребнадзор также окажет материально-техническую помощь Министерству здравоохранения Уганды и передаст разработанные и применяемые в России тесты для диагностики лихорадки Эбола.

В 2024 году Уганде передали мобильную противоэпидемическую лабораторию, которая позволяет оперативно проводить диагностику опасных инфекционных болезней и уже использовалась в 2025 году, во время прошлой эпидемии лихорадки.

«Лихорадка склонна к массовому распространению, но специалистам она хорошо известна. Она входит в список карантинных или особо опасных инфекций. Ведется мониторинг всех случаев и принимаются меры по недопущению завоза Эболы в нашу страну. Люди, которые прибывают из эндемичных территорий, проходят санитарный контроль. Если окажется, что человек заражен, его изолируют. Также в системе Роспотребнадзора работает система "Периметр". Она помогает узнать, из каких стран может прибыть та или иная инфекция», – отметил Дмитрий Лопушов.