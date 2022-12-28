Возвращение джедая или кризис менеджмента: как оценивать назначение Билла в «Ак Барсе»?

После долгих уговоров, длящихся еще с лета, Зинэтула Билялетдинов официально взвалил на себя ношу главного тренера «Ак Барса». Теперь ему предстоит героически разгребать авгиевы конюшни, которые устроил менеджмент клуба в самой титулованной команде КХЛ. Чего ждать от этого назначения — в материале «ТИ-Спорт».

С одной стороны, почти нет сомнений, что Зинэтула Билялетдинов на короткой дистанции улучшит результаты и атмосферу в команде. Но с другой, непонятна текущая стратегия «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

«Возвращение джедая»: новое прочтение

Весной после провального прошлого сезона «Ак Барс» выпустил интригующее видео под названием «Новая надежда или возвращение джедая». Его можно было расценивать двояко — как назначение Олега Знарка, так и возвращение Зинэтулы Билялетдинова. Билл, как известно многим, от всех предложений тогда отказался. А в наши дни возвращение легенды клуба стало неизбежным, и видео заиграло новыми красками.

Сразу скажем, что однозначной оценки свежего менеджментского решения в «Ак Барсе» не будет. С одной стороны, почти нет сомнений, что Зинэтула Билялетдинов на короткой дистанции улучшит результаты и атмосферу в команде. Но с другой, непонятна текущая стратегия «Ак Барса». Ведь легенда клуба летом и по ходу сезона не раз говорил, что не собирается тренировать, а после вынужденного возвращения в тренерский штаб (сначала помощником) заявлял, что все это временно и вынужденная мера. То есть данное решение клуба выглядит не как стратегический ход, а как попытка спасти провальный сезон.

«Решение принималось непросто, изначально планы были другие, но ситуация подтолкнула к такому выбору. Мне небезразлична наша команда и положение, в которое мы все попали. Надеюсь, что смогу помочь, что мы улучшим свою игру и решим задачу, которая стоит перед клубом. Она непростая, но выполнимая и точно нам по силам, будем идти к ней через труд», – так прокомментировал свое назначение сам Билялетдинов.

Поначалу Билялетдинов согласился лишь на роль помощника главного тренера при Юрии Бабенко, который стал исполняющим обязанности главного тренера Фото: ak-bars.ru

Безрадостное правление Знарка и уговоры Билла

Наше издание еще летом сообщало, что Билялетдинову поступали предложения возглавить «Ак Барс». Тогда тренер отказался, и в итоге пост наставника клуба достался Олегу Знарку. «Правление» его оказалось коротким и безрадостным для клуба. Отставка Знарка могла случиться раньше, но Билялетдинов, по данным нашего издания, еще дважды отказался от тренерской ноши.

Зинэтулу Хайдяровича уговорили лишь в начале декабря и сразу отправили в отставку Олега Знарка. Поначалу Билялетдинов согласился лишь на роль помощника главного тренера при Юрии Бабенко, который стал исполняющим обязанности главного тренера.

Как мы уже писали ранее, в этих матчах, по сути, руководил Билялетдинов. И результаты не заставили себя ждать. Команда начала проявлять характер и побеждать, а атмосфера в коллективе заметно улучшилась.

«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних семи матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 14 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина. Мы видим прогресс и способность этой команды показывать правильный хоккей», – заявил накануне генменеджер клуба Марат Валиуллин.

Зинэтула Билялетдинов: «На какой срок – посмотрим, во всяком случае на сегодняшний день всё вот так. Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем» Фото: ak-bars.ru

Еще в декабре Билялетдинов намекал, что вернулся лишь на время

По сути, уже сложившаяся данность сейчас была оформлена официально. Необходимость такого шага легко считывается. Если ранее Билялетдинов подчеркивал временность своего вхождения в тренерский штаб клуба, то теперь об этом не может идти речи. А ведь 4 декабря специалист подчеркивал временный и вынужденный характер своего возвращения к тренерской работе.

«На какой срок – посмотрим, во всяком случае на сегодняшний день всё вот так. Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем. В течение прошлого года генеральный менеджер «Ак Барса» просил, чтобы я вернулся в клуб и помогал на должности советника. А что я на лавке сегодня – обстоятельства заставил принять такое решение. Сколько это будет длиться – время покажет», – говорил специалист.

За время, прошедшее со времени отставки Знарка в «Ак Барсе» искали вариант с новым главным тренером, но так и не смогли ни с кем договориться. В итоге уговоры Билялетдинова на самом высоком уровне дали свои плоды и проблема была решена.

Команду собирал не он, и состав совсем не выглядит сбалансированным. Слишком много возрастных звезд, среди которых и «авторитеты» команды Фото: ak-bars.ru

Как сыграет «магия Билла»?

Но что дальше? Конечно, Билялетдинов может и, скорее всего, выправит ситуацию. Но в какой степени? Команду собирал не он, и состав совсем не выглядит сбалансированным. Слишком много возрастных звезд, среди которых и «авторитеты» команды. Интересной молодежи также хватает, но мало достойных исполнителей в пиковом возрастном диапазоне от 25 до 30 лет.

«Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение и хорошо подготовиться к плей-офф. Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», – добавил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин, комментируя накануне официальное назначения нового-старого главного тренера.

«Ак Барс» одержал с Биллом в составе пять побед в семи матчах, но большинство из них на характере и на тоненького. Команда явно добавила в дисциплине и оборонительных действия – это фирменные вещи Билялетдинова. Но хватит ли этого для удачного плей-офф?

Сейчас «Ак Барс» занимает лишь седьмое место на Востоке, которое не сулит ничего хорошего для казанцев уже в первом раунде плей-офф. Впрочем, стараниями Билялетдинова «барсы» подтянулись и отстают от третьего места всего на 6 очков. Если «Ак Барс» избежит свидания в первом раунде плей-офф с «Магниткой» или «Автомобилистом», то у Билялетдинова будут шансы спасти сезон.

Радулов и Шипачев уже возрастные хоккеисты, и вызывает большие сомнения, что в следующем сезоне они вдруг станут сильнее. Скорее наоборот Фото: ak-bars.ru

Несбалансированный состав и туманные перспективы следующего сезона

Многое о возможностях «Ак Барса» будет понятно уже сегодня. В Казань приезжает магнитогорский «Металлург», и будет возможность реально оценить текущие возможности команды при Зинэтуле Билялетдинове против прямого конкурента на Востоке.

Но все это касается лишь текущего сезона, а что будет в следующем? У новых звезд «Ак Барса» длительные контракты. Александр Радулов и Вячеслав Войнов их более-менее отрабатывают, а Вадим Шипачев, несмотря на приличное количество голевых передач, выглядит лишь бледной тенью самого себя в «Динамо». К тому же Радулов и Шипачев уже возрастные хоккеисты, и вызывает большие сомнения, что в следующем сезоне они вдруг станут сильнее. Скорее наоборот.

Также непонятно, захочет ли Билялетдинов продолжать тренерскую деятельность и в следующем сезоне, а продуманных ходов с новым наставником «Ак Барса» пока не просматривается. Были бы, сейчас бы этот «мистер икс» тренировал бы казанцев, а не Билялетдинов.

На данный момент складывается невеселая картина — в «Ак Барсе» разбалансированный состав и отсутствие внятной стратегии даже на ближайшие годы. Сможет ли великий Билл все наладить в одиночку? Вопрос риторический, тем более его многие видели на руководящем посту в «Ак Барсе» в ближайшие сезон-два. Кажется, что высшему руководству клуба надо рассмотреть версию, что затянувшийся кризис в клубе вообще не связан с тренерским вопросом, и найти более глубинные причины.

Фото на анонсе: ak-bars.ru