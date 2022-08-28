«Возвращение духовности»: в Свияжске отметили 25-летие возрождения религиозной жизни

Четвертьвековую годовщину возрождения религиозной жизни и праздник Успения Божией Матери отметил сегодня остров-град Свияжск. Как прошло религиозное празднество – в репортаже «Татар-информа».

Сегодня исполнилось 25 лет с момента передачи религиозных объектов Свияжска Казанской епархии, после чего на острове начались работы по восстановлению историко-архитектурных памятников. В этот день также отмечают праздник Успения Божией Матери.

Религиозное празднество началось с церковных обрядов и крестного хода по территории Успенского монастыря, после которых к гостям обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов.



Руководитель республики отметил, что существенный рывок в реконструкции памятников архитектуры Свияжска произошел в 2010 году, с создания Республиканского фонда «Возрождение» и благодаря программе «Культурное наследие Татарстана – остров-град Свияжск и Древний Болгар».



«Настоящее возрождение Свияжска началось, когда Минтимер Шарипович взялся за это в 2010 году. В это время был создан Фонд "Возрождение" с благословения Президента России Владимира Владимировича Путина. И все, что сделано здесь и в Болгарах, получилось благодаря поддержке от государства», – сказал Президент Татарстана.



Рустам Минниханов поздравил всех с религиозным праздником и вручил митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу икону, написанную в Иерусалиме.

«Огромная благодарность, что в праздник Успения Божией Матери вы подарили нам образ Божьей Матери, написанный в Иерусалиме», – поблагодарил митрополит Президента РТ.



В 2021 году Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря успешной реставрации памятников архитектуры.



Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев отметил, что сегодня культовые объекты острова являются местом массового притяжения десятков тысяч верующих и туристов. «Когда мы 20 лет назад обсуждали перестройку систем управления в республике, мы почти единогласно пришли к выводу, что эти годы должны быть посвящены возвращению духовности общества», – подчеркнул Шаймиев.

После торжественной части в храме Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев приняли участие в посадке первых деревьев в новом парке Успенского монастыря.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»