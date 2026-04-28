Возвращение «датского принца»: зачем «Рубину» Артиги обновленный Герман Онугха

Возможное возвращение Германа Онугхи в казанский «Рубин» — сюжет, который на первый взгляд может показаться попыткой реанимировать старые связи, но при детальном анализе выглядит как вполне прагматичный расчет штаба Франка Артиги. Как утверждает телеграм-канал Mash на спорте, казанский клуб всерьез рассматривает кандидатуру нападающего, чей первый этап карьеры в Татарстане в сезоне 2021/22 вряд ли можно было назвать триумфальным. Тогда Онугха, арендованный у «Вайле», провел 23 матча и отметился лишь двумя забитыми мячами. В той команде Леонида Слуцкого форвард зачастую выпадал из игрового ритма, выглядя скорее игроком ротации, нежели реальной атакующей силой, способной стабильно приносить результат в условиях РПЛ.

Однако за прошедшие несколько Онугха серьезно перезагрузил свою карьеру, что было сложно представить еще в Казани. Тогда о голевом чутье форварда речи даже не шло – Герман выходил чаще на замену, пробегал свои 30-40 минут в холостую и ничем не запомнившись, уехал из России. Его возвращение в Данию стало отправной точкой для качественного прыжка нападающего: в составе «Вайле» Герман не просто адаптировался к европейским требованиям, но и стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Статистика подтвердила его эффективность в завершающей фазе и доминирование при игре на «втором этаже», что привлекло внимание более статусных клубов, включая «Копенгаген». Последующий переход в турецкий «Кайсериспор» также показал, что форвард способен сохранять результативность в разных лигах, адаптируясь к более атлетичному и плотному футболу.

Для нынешнего «Рубина», который при Артиге стремится к более сбалансированной и вариативной игре в атаке, приглашение Онугхи выглядит логичным усилением глубины состава. В текущей модели казанцев большая нагрузка ложится на Мирлинда Даку, который заметно подрастерял голевой хватки. Последний раз он забивал еще в ноябре. Не исключено, что албанца все-таки постараются продать в межсезонье.

Наличие альтернативного или дополняющего варианта в лице габаритного Онугхи может расширить тактический арсенал испанского наставника «Рубина». Учитывая накопленный опыт в Европе и наличие российского паспорта, Герман может вернуться в РПЛ уже в статусе зрелого мастера. Если три года назад его приглашение было экспериментом, то сейчас это поиск конкретного функционала под задачи по укреплению позиций в верхней части таблицы. В данном случае речь идет о приглашении игрока, который уже доказал свою состоятельность в конкурентных европейских лигах и готов к более осмысленной роли в казанском коллективе.