Возвращение блудного центра: зачем «Ак Барсу» нужен Илья Сафонов

Попытка Ильи Сафонова пробиться в НХЛ завершилась ничем. Вместо матчей за «Ванкувер» – скромные 12 игр и четыре передачи в «Абботсфорде». Теперь 25-летний форвард возвращается в Казань, где его ждут. Разбираемся, почему «Ак Барс» все равно выигрывает от этого трансфера и что пошло не так у игрока за океаном, в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Слишком много центров – или слишком мало качества?

«Ак Барс» в соцсетях подогрел интригу вокруг возвращения Ильи Сафонова: клуб выложил шуточный ролик, сгенерированный нейросетью, где за основу взяли интервью Рината Валиева, но подменили его так, будто отвечает сам Сафонов. Мол, «очень рад наконец-то играть в хоккей, нужно выигрывать в шайбах, в единоборствах и побросать побольше, думаю, зайдет».

Подпись под видео тоже говорящая: «Какое интервью болельщики «Ак Барса» ждут в ближайшие дни». А чуть раньше агент хоккеиста Дэн Мильштейн объявил, что Сафонов уходит из системы «Ванкувер Кэнакс» и возвращается в КХЛ – права на него принадлежат Казани.

На бумаге возвращение Сафонова ставит перед Анваром Гатиятулиным неудобный вопрос: куда девать седьмого центрального нападающего на четыре позиции? В обойме уже есть Кирилл Семенов, Александр Хмелевский, Алексей Бывальцев, Андрей Стась, Денис Зернов и Дмитрий Кателевский. Хмелевского и Бывальцева тренеры уже пробовали на флангах, Зернова используют на разных участках атаки, но эксперименты далеко не всегда дают результат.

Илья Сафонов Фото: abbotsford.canucks.com

Проблема не в количестве, а в качестве. У Бывальцева после 26 матчей лишь 6 (3+3) очков, у Хмелевского – 8 (3+5) за 25 встреч. Именно Бывальцева в отсутствие Сафонова наигрывали во втором звене, и эта роль оказалась ему не по плечу: 40 млн рублей зарплаты за сезон и 11 матчей без голов подряд – слишком дорогая нестабильность для клуба с амбициями. Сафонов же принесет то, чего нынешним звеньям остро не хватает: настойчивость на пятаке, умение держать шайбу под давлением и надежную игру на вбрасываниях.

Что Сафонов дает «Ак Барсу» прямо сейчас?

Главный плюс возвращения – отсутствие необходимости в адаптации. Сафонов провел с Гатиятулиным два сезона, игровая модель ему знакома, а физическую форму он набрал раньше, чем стартовал чемпионат КХЛ: сезон за океаном начался для него в сентябре. В прошлом году именно Сафонов был вторым по очкам среди центральных нападающих после Семенова, лучшим в команде по показателю полезности (вместе с Митчеллом Миллером) и вторым на точке после того же Семенова.

Отдельный бонус – оборонительная работа. Илья полезен не только в чужой зоне (42 очка в 88 играх прошлого сезона), но и при игре в меньшинстве. Часть ошибок Миллера и Никиты Лямкина в этом сезоне связана как раз с отсутствием Сафонова, который страховал ведущую пару обороны. Бывальцев с этой задачей не справляется.

При этом не стоит ждать, что один Сафонов закроет все проблемы казанцев. Сафонов – добротный центр для КХЛ, но он не тот форвард, который решит главную проблему казанской атаки: нехватку креативных игроков, способных завершать моменты. В последних матчах у «Ак Барса» отчетливо просела реализация моментов: команда создает, но не завершает.

Почему за океаном не сложилось?

В Казани Сафонова отговаривали от поездки за океан до последнего: 25 лет, роль лидера в топ-клубе КХЛ – зачем менять это на неясные перспективы? Но мечта попробовать себя в НХЛ у форварда была давно, еще два года назад его едва удержали. На этот раз не получилось – и упрекать хоккеиста в смелости не стоит.

В «Ванкувере» Сафонова рассматривали как игрока для глубины состава. Главный тренер Мэнни Малхорта хвалил россиянина за обучаемость, но шанса в основе так и не дал. И это при том, что «Ванкувер» прошлый сезон закончил последним в лиге, а на старте нынешнего выдал серию из восьми поражений подряд. Казалось бы, идеальная ситуация для ротации.

«Сафонов понимает, что от него требуют. Дальше все процессы ускорятся, мы должны убедиться, что он усваивает все упражнения. Есть несколько мыслей по увиденному за две недели подготовки: у Ильи отличная техника, он умеет находить свободное место в узком пространстве. Если Сафонов получает шайбу, он улучшает игру нашей команды, выводит нас из-под давления», – сказал Малхотра буквально накануне отправки нападающего в «Абботсфорд».

Однако Сафонов не воспользовался шансом и в «Абботсфорде»: 12 матчей, 0 голов, 4 передачи, всего 13 бросков и несколько игр с отрицательной полезностью. Приехав за океан состоявшимся игроком КХЛ, на уровне АХЛ он не выделялся. Канадское издание Daily Hive и вовсе выпустило материал с заголовком «Разочаровавший игрок «Ванкувера» возвращается в Россию».

Грустить Илье, впрочем, не стоит. Он возвращается в родной для себя клуб КХЛ на ведущую роль и на зарплату, которая заметно выше денег в фарм-системе «Ванкувера». Права на игрока принадлежат «Ак Барсу», так что Казань получает не аренду, а долгосрочное усиление.