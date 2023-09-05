«Возвращайтесь живыми и здоровыми»: в Менделеевске прошла встреча с участниками СВО

Представители руководства Менделеевского района встретились с пятью военнослужащими, которые приехали домой на время отпуска. Встречу провела заместитель главы Лейсан Галеева, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Встреча за чашкой чая прошла в отделе ЗАГС. Замглавы муниципалитета поблагодарила бойцов за их мужество, стойкость и патриотизм: «Спасибо, что сегодня вы стоите на защите нашей Родины. Мы всех вас ждем дома. Возвращайтесь живыми и здоровыми», — напутствовала она.

Также Лейсан Галеева поблагодарила жен и родственников бойцов, которые всегда на связи с руководством района.

Участникам спецоперации рассказали о развитии города, оказываемых мерах поддержки, обсудили с ними дополнительные меры. На встрече поговорили и о службе, и о личных вопросах. Все просьбы взяты на контроль.

Военный комиссар района Сергей Залуженко рассказал о процедуре восстановления потерянного военного билета и получении удостоверения ветерана боевых действий.

Также затронули тему мошенничества в контексте СВО. Начальник отдела МВД России по Менделеевскому району Роман Водников рассказал о случаях обмана, предложил помощь при возникновении каких-либо проблем.

Военные рассказали о боевых буднях, а также поблагодарили всех неравнодушных менделеевцев, кто оказывает поддержку и участвует в отправке помощи. Такие встречи проходят с каждой группой мобилизованных, прибывающей в отпуск. Эта встреча стала 12-й по счету.

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