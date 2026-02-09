«Возвращайтесь с победой»: Татарстан отправил в ЛНР 100 тонн гуманитарного груза

Отправка 35-й гуманитарной колонны «Единой России» в ЛНР состоялась сегодня в Казани с участием секретаря регионального отделения «Единой России», председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина и генерал-полковника, героя России Александра Лапина.

«Сегодня очередной гуманитарный груз отправляем в Лисичанск и Рубежное – наши города-побратимы. Все самое необходимое, что актив партии "Единая Россия" собрал в районах и городах нашей республики. <…> Думаю, мы обрадуем и наших друзей, участников СВО, вниманием и поддержкой», – сообщил журналистам Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ и генерал-полковник внимательно осмотрели аккуратно сложенные коробки с гуманитарным грузом. Пять фур доставят около 100 тонн всего необходимого для бойцов СВО, а также для восстановления инфраструктуры и поддержки населения прифронтовых городов Лисичанска и Рубежного.

«Груз очень разнообразный. Все самое необходимое: от лекарств до продуктов питания, одежды. Даже доски, застекленные окна просили. Все сделали, подготовили, погрузили и отправляем. Полагаю, что это будет приятный сюрприз», – отметил Мухаметшин.

Февральская отправка приурочена ко Дню защитника Отечества. В сборе гуманитарной помощи приняли участие Нижнекамский, Азнакаевский, Лаишевский, Новошешминский, Елабужский, Лениногорский и другие районы республики.

«Мы уверенно говорим: возвращайтесь с победой, возвращайтесь живыми и здоровыми, в нашу братскую многонациональную семью Татарстана опять вливайтесь, чтобы жить, растить детей и трудиться в республике», – добавил Мухаметшин, адресуя свое послание участникам специальной военной операции.

Александр Лапин в беседе с журналистами рассказал, как под его командованием в 2022 году был освобожден Лисичанск.

«Лисичанская операция проведена прославленной и легендарной группировкой войск "Центр" под моим руководством. Мне выпала честь, великое счастье освобождать Лисичанск, Лисичанский район. Операция была спланирована так, чтобы не входить и не штурмовать этот крупный населенный пункт, где до военных действий проживало 650 тысяч мирного населения. Планом был предусмотрен обход Лисичанска. Окружение Лисичанской группировки противника способствовало замыслу освобождения города без штурма», – сообщил он.

Лапин также отметил, что Лисичанская операция заняла 14 дней.

«За две недели была разгромлена самая мощная, крупная группировка, оставшаяся на территории Луганской Народной Республики. Помимо Лисичанска были освобождены 12 населенных пунктов», – подчеркнул Лапин.

В состав гуманитарной колонны вошли 20 тонн питьевой воды для больницы и госпиталей Лисичанска, отправленных из Сармановского района. Фуру, груженную овощами, собрала компания «Татагролизинг». Черемшанский район передал 20 тонн шестиметровой обрезной доски для восстановления подшефных Татарстану городов.

«Почта России» направила пластиковые окна и все необходимое для ремонта и оснащения почтовых отделений в Рубежном. Депутат Госдумы Руслан Гаджиев передал сетки для защиты электроподстанции Рубежного. Еще 2 тонны муки и новую одежду для населения передал депутат Госдумы Марат Нуриев.

Ученики школы №4 Лисичанска получат канцтовары и сладости от казанской школы № 113. 4 тонны помощи участникам специальной военной операции, мирным жителям и военным госпиталям ЛНР направили активисты «Молодой Гвардии Единой России».

35-ю гуманитарную колонну «Единой России» сопровождают руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, управляющий делами регионального исполкома «Единой России» Андрей Губанов и руководитель Гуманитарного центра МГЕР Азим Арсланов.

Всего с февраля 2022 по декабрь 2025 года под эгидой Татарстанского регионального отделения «Единой России» в ЛНР были направлены 257 грузовых машин, которые доставили более 3 950 тонн гуманитарной помощи.