«Возвращаем их в мирную жизнь»: как в Татарстане восстанавливают здоровье бойцов СВО

Шесть медучреждений в Татарстане сегодня лечат и занимаются реабилитацией бойцов, вернувшихся с СВО. В одних лечат, в других помогают восстановиться и вернуться к обычной жизни. Подробнее в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Без очереди и в любом медучреждении Татарстана»

В Татарстане бойцам, которые получили ранения на СВО, сегодня оказывают всю необходимую помощь. Их лечат в Казанском военном госпитале, Республиканской клинической больнице и седьмой городской больнице Казани.

Госпиталь при РКБ работает с июня 2022 года, там развернуты порядка 300 коек для бойцов. Раненые прибывают туда и с места боевых действий, и из других госпиталей, там им проводят сложные операции.

Восстановлением комиссованных бойцов занимаются в центре реабилитации ГКБ №7 и в госпиталях для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнов. Все без исключения участники спецоперации и члены их семей могут получить медпомощь во всех медучреждениях республики, причем без очереди. В каждой больнице и поликлинике даже назначен ответственный, который должен следить, чтобы помощь им оказывалась беспрепятственно и качественно.

«Татар-информ» побывал в центре медицинской реабилитации седьмой казанской больницы, чтобы своими глазами увидеть, как восстанавливают здоровье бойцов.

Заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда Бодрова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Больше всего востребована помощь после заболеваний костно-мышечной системы и периферической нервной системы. Чаще всего у бойцов минно-взрывные раны, а они вызывают патологии костно-мышечной системы», – рассказала главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ, заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины КГМА Резеда Бодрова.

На сегодня в Татарстане реабилитацию прошли порядка полутора тысяч бойцов СВО. Больше 35 тысяч раз реабилитационную помощь получили члены их семей. Длительность курса реабилитации зависит от тяжести травмы. Резеда Бодрова отметила: если травма легкая, то курс занимает от 14 до 16 дней. Если ситуация сложная, то восстанавливать здоровье будут до месяца. Однако бывали случаи, когда пациенты были настолько тяжелые, что восстановительный период занимал до трех месяцев.

«Те, кто комиссован, еще находясь в военных госпиталях республики, получают прямое направление на следующий курс реабилитации. Еще один маршрут – на реабилитацию направляют тех, кому, вероятнее всего, поставят инвалидность или они уже ждут приказ о комиссовании», – объяснила Резеда Бодрова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Если есть желание – быстрее восстановишься, а оно у меня есть»

Боец с позывным Шайба попал на СВО по мобилизации – повестка пришла ему на работу. Спустя два дня с несколькими коллегами он был в лагере, где проходила подготовка военных. После двух месяцев боевого слаживания они отправились на позицию.

По заданию Шайба должен был помогать раненым товарищам выходить из-под обстрела.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы до этой точки почти добежали, нам осталось метров триста до здания. Мы с товарищем собрались с духом и побежали. Но под ногами скрывалась мина, которую не было видно, было темно, и я на нее наступил», – рассказал 28-летний мужчина.

Произошел взрыв – Шайбу контузило. Первое, что помнит, – как товарищ тащит его внутрь здания. А уже там наложил на поврежденную ногу жгуты. Но задание никто не отменял, и после всего случившегося надо было вытаскивать тяжелораненого бойца, ребята прикрывали, надо было бежать, спасать и свою жизнь тоже. И Шайба бежал, несмотря на боль, – задачу группа выполнила.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дальше была череда госпиталей: сначала на освобожденных территориях, потом в России, и в конце концов его направили в родной Татарстан.

«В ноге у меня были перебиты нервы. Мне врачи в РКБ все это соединяли, сейчас я тихонько восстанавливаю ее подвижность уже в седьмой больнице. Да, через боль, но постепенно увереннее на нее встаю. Здесь я чуть больше недели», – рассказал боец.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам военнослужащего, реабилитация в Казани проходит на высшем уровне – врачи отзывчивые, добрые, есть множество различных высокотехнологичных аппаратов.

«Пока мечта восстановиться, а там дальше уже видно будет. Самое главное – заниматься. Если есть желание, быстрее восстановишься, а оно у меня имеется. Конечно, хочется, чтобы побыстрее закончилась эта война и все ребята вернулись к своим семьям», – рассказал Шайба.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Роботы и дополненная реальность, массаж и комнаты психологической разгрузки

Действительно, технических средств в центре реабилитации ГКБ №7 очень много. Есть роботизированные установки, которые помогают разрабатывать руки и ноги. Есть тренажеры на выносливость. Платформы, которые задействуют те группы мышц, которые необходимо разработать бойцам. Различный массаж, физиолечение, есть сенсорные комнаты для психологической разгрузки.

Реабилитологи Татарстана подготовили проект клинических рекомендаций по реабилитации при боевой травме. И они уже применяются в Татарстане.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все, что нужно для всесторонней реабилитации раненого, в госпиталях для ветеранов войн Казани и Набережных Челнов имеется», – отметила Резеда Бодрова.

В центре реабилитации есть спортивные залы со специальными тренажерами, используются технологии дополненной реальности. Специалисты проводят лечебную физкультуру в группах и индивидуально. Есть умная палата, которая позволяет управлять любыми процессами с помощью одного только взгляда. Через эту палату прошли, к счастью, всего два бойца, у обоих было тяжелое повреждение спинного мозга.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Помогаем приспособиться к мирной жизни»

Чтобы восстанавливать свое здоровье, совсем не обязательно лежать в больнице. Бойцы из Казани, например, могут посещать все необходимые процедуры амбулаторно. В течение года было порядка 30 таких пациентов. Некоторые из них проходили курс по несколько раз с разницей в два-три месяца.

«Это легкие пациенты. Они проходят у нас лечение до 14 дней, весь комплекс процедур они получают. Это физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура, групповые и индивидуальные занятия, рефлексотерапия, потому что почти у всех есть повреждения нервного волокна. Обязательно у нас идут занятия с психологом, некоторые работают с логопедом, проходят курс массажа», – рассказала заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации седьмой городской больницы Миляуша Шакирова.

Заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации седьмой городской больницы Миляуша Шакирова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Врач рассказала о бойце, который пришел в отделение на костылях, прошел три курса амбулаторной реабилитации с перерывами и по окончании ушел на своих ногах. Для врачей это была большая победа и радость.

Еще одно серьезное направление – восстановление ментального здоровья вернувшихся бойцов.

«Основная проблема, с которой бойцы приходят к психологу, – это нарушение сна, и оно бывает очень серьезное. Подчас человек может поспать в сутки 2-3 часа. Присоединятся постоянное чувство тревоги, ощущение, будто он до сих пор находится в военных действиях, невозможность расслабиться. И если когда они находились в зоне спецоперации, это была нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, то дома им и их нервной системе сложно переключиться на мирную жизнь», – объяснила медицинский психолог амбулаторного отделения медицинской реабилитации Екатерина Вахранева.

Медицинский психолог амбулаторного отделения медицинской реабилитации Екатерина Вахранева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Психологи работают с тревожностью пациентов, настраивают их на общее расслабление. Кто-то из бойцов признается, что иногда в голове возвращается к военным событиям – во время работы с психологом они, как правило, раскрываются, работают со своими тяжелыми воспоминаниями.

Обращаются и семьями, в этом случае помогает семейная психотерапия. Нередко обращаются жены и дети военных, которым также требуется поддержка. Им всем помогают.

«У нас работают порядка 20 психологов, 46 инструкторов по лечебной физкультуре. Работа идет во всех отделениях. Когда бойцам необходима специализированная помощь, узкие специалисты подключаются. Мы готовы к любым вызовам, оказываем всю необходимую помощь нашим героям», – подчеркнула главный реабилитолог республики.