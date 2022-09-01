Все искусственные сооружения на восьмом этапе М12 в РТ будут достроены в 2023 году

В Татарстане возведение всех искусственных сооружений на восьмом этапе строительства скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань планируется завершить в следующем году. Шесть из 41 сооружения уже построены, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На 35 искусственных сооружениях идет активная работа, в том числе и на мостовом переходе через Волгу. Этот мост длиной 3 360 метров станет самым протяженным сооружением не только в Татарстане, но и на всей М12», – отметили в пресс-службе.

Общий вес металлоконструкций пролетных строений моста через Волгу достигает 45 тыс. тонн. Для возведения его опор необходимо 82 тыс. куб. метров бетона. Высота проезжей части над судовым ходом составит около 50 метров. Глубина реки здесь достигает 19 метров, что больше по высоте, чем пятиэтажный дом.

При этом высота опор моста отличается, так как правый берег Волги гораздо выше левого. Чтобы построить скоростную дорогу в таком рельефе без резких спусков и подъемов, строители делают выемку грунта. Так, на правом берегу объем выемки составляет 45 тыс. куб. метров в сутки.

Протяженность автомагистрали в республике составит 142 километра: седьмой этап – 72 километра (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 километров (от пересечения с трассой Р241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).

На восьмом этапе уже уложен асфальт на участках длиной около 20 километров. На всей протяженности трассы будет три слоя из асфальтобетона. Асфальт проектируют специально под скоростную дорогу и погодные условия.

Автомобильная дорога М12 в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы.