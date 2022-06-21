Строители из Татарстана начали возводить детский медцентр мирового уровня в Крыму

Строительство многопрофильного детского реабилитационного центра на 300 коек началось в Евпатории, генеральным подрядчиком проекта является ГУП «Татинвестгражданпроект», сообщила представитель организации Кира Маслова.

«Церемонию начала строительства посетили глава Крыма Сергей Аксёнов и генеральный директор ГУП “Татинвестгражданпроект” Адель Хуснутдинов», – сказала она.

Как ранее сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, поручение о строительстве в стране сети детских реабилитационных центров мирового уровня дал Президент РФ Владимир Путин. Медцентр в Евпатории будет оснащен высокотехнологичным оборудованием и реабилитационными системами, созданными российскими учеными.

«Это не аналоги импортных медицинских приборов, а российские инновационные высокотехнологичные разработки, которыми можно гордиться, ведь они возвращают детям здоровье», – сказал он.

Ожидается, что в центре ежегодно будут проходить реабилитацию более 3 тыс. детей в сопровождении родителей. Здесь планируют развивать нескольких медицинских направлений. В нейрореабилитационном, ортопедическом, соматическом, офтальмологическом, сурдологическом отделениях реабилитацию будет осуществлять после перенесенных травм и операций, тяжелых заболеваний.