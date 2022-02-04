Возрожденная экодружина РТ докажет необходимость расширения границ памятников природы

Объединенную дружину охраны природы (ОДОП) планируют возродить экологи в Татарстане к 50-летию организации. Ее участники проведут различные экологические исследования. Об этом «Татар-информ» сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

«Во времена Советского Союза на базе институтов создавались такие добровольные общества из числа студентов. Волонтеры оказывали помощь лесникам. В Казани была самая крупная дружина. Молодые люди работали на территории Раифского заповедника и в других местах, помогали лесникам по всей стране. В ноябре этого года дружине исполнится 50 лет. Мы хотим к юбилейной дате провести Всероссийскую конференцию, пригласить активистов и студентов из других регионов, вовлечь в экодвижение новых участников», — сказал он.

Руководителем татарстанского филиала дружины выступает заведующий лабораторией КНИТУ (КХТИ), руководитель секции редких видов растений республиканского совета Общества охраны природы Сергей Мухачев.

«Это объединенная дружина, которая возникла на базе нескольких вузов. Планируем пополнить ее новым составом. Добровольцы будут заниматься экспериментальной работой, выявлением тех факторов, которые влияют на рост и размножение редких видов растений. Кроме того, нам нужно провести обоснование расширения территорий некоторых памятников природы», — сообщил Мухачев.

К примеру, это памятник природы регионального значения «Семиозерский лес». Согласно данным спикера, там есть ценный участок, который до сих пор не взят под охрану. Кроме того, члены экодружины проведут обследования прибрежных территорий Казанки на участке между Борисоглебским и Дербышками.

«Там будет создан большой парк. Нам нужно выяснить, какие работы там нужны. Мы эти обследования уже начали и даже делали пробные посадки касатика сибирского», — отметил собеседник.

Новоиспеченных участников дружины также планируется привлекать к работам в казанском питомнике редких видов растений, посадке деревьев, уборке свалок, борьбе с борщевиком Сосновского, учету краснокнижных растений и другим экологическим инициативам.