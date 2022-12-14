«Идея завирусилась»: молодежный проект TATPUNK переосмысливает татарскую народную музыку

Треки музыкального проекта TATPUNK, который выпускает песни известных татарских исполнителей в современной обработке, набирают популярность в соцсетях. О том, как возникла идея «переосмыслить» популярную татарскую музыку и почему это актуально у молодежи, рассказал в интервью «Татар-информу» основатель проекта, пожелавший остаться неизвестным.

«Мы любим татарскую музыку и признательны народным исполнителям за уникальные хиты, которые уже много лет радуют публику на казанских сценах»

Фото: из личного архива TATPUNK

«Мы не занимаемся протестом, наш стиль — это игра слов, преданность традициям и постирония легкого уровня»

Как возникла идея перепевать татарских исполнителей, почему именно в виде ремиксов и для кого ваша музыка?

Какого-то определенного адресата у нашего творчества нет. Его оценят в первую очередь молодые ребята, потому что у нас звучат 808-е и современные семплы. Надеюсь, на нашу музыку обратят внимание и те, кто постарше, потому что это ремиксы на «их» музыку. Эти песни нам настолько понравились, что захотелось их максимально сохранить и переосмыслить. Всё завертелось на волне возрождения интереса к национальной культуре. Посмотрите клип Хании Фархи про Альдермыш. Он такой уютный. Нам захотелось и песню сделать, и клип снять с отсылками к оригинальному. Показали запись друзьям и знакомым, а они сказали, что нам нужно продолжать. Вот так и «завирусилась» наша идея на локальном уровне. Хотя изначально мы не планировали заниматься этим проектом всерьез.

На ваш взгляд, в чем секрет успеха?

Дело в том, что фонк — это популярный нынче жанр музыки, под который обычно выкладывают видео с дрифтующими автомобилями. Музыка достаточно агрессивная, с жесткими ударными и тяжелым, синтезированным басом. Существует очень много ремиксов в стиле фонк на любые песни. Технически создать их не сложно, поэтому жанр очень популярен среди школьников. Но сделать хороший и качественный ремикс… Не знаю, задавался ли кто-то такой идеей, кроме нас.

В нашей команде все ребята — профессиональные музыканты, работающие в известных коллективах. Соответственно, подход к написанию аранжировки у нас кропотливый, утонченный. Наверное, именно это привлекает наших слушателей.

«Изначально задумка заключалась в том, чтобы воплотить что-то юморное и для народа» Фото: из личного архива TATPUNK

Как можно охарактеризовать вашу музыку? Чем вдохновлялись?

Скажем так. В традициях 90-х годов было принято семплировать хорошую эстрадную или джазовую песню. Делать из нее что-то на тот момент современное и интересное. Этим подходом мы вдохновились и сделали что-то, что зазвучало бы как «если бы музыканты группы Three Six Mafia жили в наши дни в Татарстане». Такая мини-рецензия нас улыбнула и, в принципе, даже стала отчасти нашим кредо.

«Отзывы и внимание слушателей к нашему творчеству являются самым мотивирующим фактором» Фото: из личного архива TATPUNK

«В первую очередь люди должны оценивать наше творчество и результаты»

Как называются те известные и популярные коллективы, в которых выступают участники вашего проекта TATPUNK?

Мы не будем этого озвучивать. Не скажу, что это большой секрет, но мы решили придерживаться анонимности. Хотелось сконцентрироваться на музыке. Мы не прячемся, не скрываемся, но решили избрать такой вот образ: относительная анонимность. Относительная — потому что многие нас все-таки узнают. Но мы не хотим, чтобы нас слушали из-за того, что «о, а знаешь, что вот этот самый играет вот там?».

В нашей команде кто-то пишет аранжировки, кто-то преподает музыку, я по совместительству преподаватель университета. Нам важно, чтобы оценивали наше музыкальное творчество.

Маски и балаклавы надели тоже по этой причине?

Балаклавы — это отсылка к модным образам в техно-тусовках. Все эти цепи, значки анархии в последние годы, как правило, стали просто модным атрибутом и не несут первоначальных, истинных значений. Не то чтобы мы их высмеиваем, что мы такие правильные и знаем историю панк-музыки. Мы просто отражаем это в своих работах.

«Называть свои имена не считаем сейчас нужным. Стараемся делать акцент на музыке» Фото: из личного архива TATPUNK

Тогда что такое панк в вашем понимании? Как вы объясняете это? Почему слово фигурирует в названии вашего проекта?

Панк всегда был протестом. Не сказать, что мы яро протестуем против чего-то в своем творчестве. Но смешение татарской эстрады и фонка – это своего рода что-то протестное. Тут и отсылка к Daft Punk (любимая группа коллектива), и игра слов. Сразу вспоминается и «Татмак», и какой-нибудь «ТатАгроХимСтрой». Но прежде всего была вот такая история. Как-то мы слушали с коллегой музыку, играл гранж с элементами шугейза. И коллега спросила: «О, а это рок, да? Жесткий какой-то. Это панк-рок». То есть для тех, кто не живет музыкой так глубоко, не получает удовольствия от классификации жанров, для них что метал, что фонк, что грайндкор — все это меняется знакомым и обобщающим термином «панк». Это ни в коем случае не плохо и не хорошо, просто интересный и забавный факт. Своеобразная ирония.

Каковы ваши дальнейшие планы? Будете ограничиваться только одним жанром?

Мы не ограничены жанрами и идеями. В новом релизе будут треки и собственного сочинения, не только ремиксы. Уже есть треки в стиле нью-джаза, инструментальные композиции, есть договоренности с некоторыми артистами о совместной работе. Раскрывать их, конечно же, пока не будем. Но вы их знаете, должно получиться что-то очень хорошее. Поэтому следите, мы уже есть на всех цифровых площадках, послушать можно всегда и везде.