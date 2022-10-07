Возрождение спорта, заводов, религиозных святынь: 20 ярких моментов Путина в Татарстане

Президент России Владимир Путин сегодня отмечает свое 70-летие. «Татар-информ» собрал фотогалерею с яркими моментами, запечатленными во время визитов российского лидера в Татарстан.

Первый визит Владимира Путина в Татарстан состоялся в марте 21 марта 2000 года, когда он занимал должность исполняющего обязанности Президента РФ. Тогда Путин принял участие в заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 1000-летия Казани.

Перед началом заседания глава государства прогулялся по городу, побывал на улице Баумана, осмотрел площадку строительства метро, посетил Казанский Кремль.

Второй раз Путин прибыл в столицу Татарстана в июне 2000 года уже в качестве действующего Президента РФ. Тогда всю страну обошли фотоснимки Владимира Владимировича с тюбетейкой на казанском Сабантуе.

В 2002 году Владимир Путин посетил Казань во время празднования 30 августа. Президент России совершил прогулку по восстанавливаемому Казанскому Кремлю, принял участие во Всемирном конгрессе татар.

Затем посетил праздничную ярмарку на Центральном стадионе.

В 2005 году Президент России посетил Татарстан в дни празднования 1000-летия Казани в августе. В столице республики проходил Саммит стран СНГ.

До начала заседания «четверки» глав государств – участников Соглашения о едином экономическом пространстве Владимир Путин вместе с Минтимером Шаймиевым осмотрели новый казанский мост «Миллениум».

В 2007 году Владимир Путин в январе принял участие в заседание президиума Госсовета по жилищной политике. Он также вручил Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В феврале 2012 года Владимир Путин посетил Набережные Челны, чтобы поздравить камазовцев с двухмиллионным грузовиком и расписаться на кабине юбилейного «КАМАЗа».

В августе того же года он ознакомился с ходом восстановления исторических объектов в Болгаре и Свияжске.

В марте 2013 года Президент России проверил готовность объектов Всемирной летней Универсиады. В частности, он посетил Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики, Академию тенниса и футбольный стадион «Казань Арена». После этого глава государства провел заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

В июле этого же года Владимир Путин посетил церемонию открытия Всемирной летней Универсиады в Казани.

В июле 2015 года Владимир Путин вновь приехал в Казань на открытие крупного спортивного мероприятия — XVI чемпионата мира по водным видам спорта. Он посетил стадион «Казань Арена», где встретился со сборной России.

В феврале 2016 года Президент России провел заседание Военно-промышленной комиссии. Обсуждались итоги выполнения гособоронзаказа и перспективы развития оборонно-промышленного комплекса страны.

А в апреле того же года Президент РФ открыл чемпионат Европы по дзюдо на «Татнефть-Арене».

В январе 2018 года Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где в рамках летных испытаний прошел демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин».

В 2019 году Президент России приезжал в Татарстан трижды. В феврале он провел в Иннополисе расширенное заседание президиума Госсовета РФ по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования благоприятной городской среды.

В мае Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где ознакомился с образцами современной авиатехники и пообщался с работниками предприятия.

А в августе 2019-го Президент РФ посетил церемонию закрытия 45‑го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

Фото: kremlin.ru, shaimiev.tatarstan.ru, president.tatarstan.ru