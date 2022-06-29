«Возрождение легенды»: в Татарстане спустили на воду первый «Метеор» нового поколения

Сегодня, в День кораблестроителя, на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду «Метеор-2020». Это новая модификация всем известных пассажирских судов, оснащенная современным оборудованием и спроектированная с использованием авиационных технологий. Первый такой корабль будет курсировать со следующего года по водам Иртыша и Оби в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

«Символично, что спуск на воду первого "Метеора 2020" состоялся именно в День кораблестроителя. На сегодняшний день в судостроении происходят радикальные изменения. Мы как республика, которая находится на двух великих русских реках, не будем оставаться в стороне», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Первый обновленный «Метеор» был создан про заказу Ханты-Мансийского автономного округа. В сентябре судно будет переправлено туда, а с начала следующего года начнет курсировать по местным рекам, заявил заместитель губернатора региона Александр Тиртока.

«Судно будет работать на дальних перевозках на Иртыше и Оби. Сегодня уже готовится еще один "Метеор" такого же типа, думаю, что его спустят на воду так же скоро. Это станет важным шагом к реновации флота Ханты-Мансийского автономного округа», – полагает он.

«Метеор» – это одно из судов, производимых на Зеленодольском заводе имени Горького в Советском союзе и далее – в России. Однако последний такой корабль старой комплектации был создан в 2004 году. Затем его проект был основательно переработан, и теперь это современное судно, на котором можно комфортно и быстро путешествовать по речным просторам, заявил генеральный директор завода Александр Филиппов.

«Наши заводчане выполняют особо важную работу как для обороноспособности нашей страны, так и в развитии грузопассажирского, пассажирского и других флотов. Сегодня наше главное событие – это возрождение легенды, спуск на воду "Метеора-2020"», – подчеркнул он.

При этом новый «Метеор» серьезно отличается от своего советского «предка». Из-за новых требований безопасности произвести и спустить на воду старую версию судна невозможно, сообщил руководитель группы компаний «Си Тех» (разработчик конструкции судна) Петр Ежов.

«По современным нормам правил безопасности и комфорта создать старый "Метеор" невозможно. Данное судно – не повторение прошлого, а совершенно новое. Оно имеет принципиально новую гидродинамическую схему, крылья, которые ранее не использовались в российском скоростном флоте. Его компоновка ориентирована на длительные рейсы, по восемь и более часов», – пояснил Ежов.

По его словам, судно практически полностью создано из отечественных комплектующих, импортным же деталям планируют как можно скорее найти аналоги. Собеседник уверен, что в скором времени можно будет строить такие суда полностью из деталей, произведенных в России.

Проектом нового «Метеора» заинтересованы и в самом Татарстане. Судно призвано стать одним из основных при обновлении пассажирского флота в регионе, сообщал ранее «Татар-информ».