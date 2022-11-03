Возрождение классической музыки: в РТ стартовал проект «Большую музыку – в малые города»

Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

В Татарстане стартует проект «Большую музыку — в малые города». Благодаря ему консерватории смогут «насытить» музыкой не только столицу, но и приблизить ее к жителям других городов региона. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова руководитель проекта, заслуженный артист, президент Фонда поддержки в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский.

«Мы решили, что консерваториям будет интересно взяться за эту работу, давать концерты и мастер-классы внутри своих регионов. Мы получили поддержку от других регионов, сейчас ведутся работы с Астраханской консерваторией, Саратовской, Екатеринбургской и Уфимской. Планируется вывести проект на федеральный уровень, масштабировать его в рамках всей страны», — рассказал он.

Ямпольский отметил, что в этом году Казанская консерватория объединит 18 городов внутри республики и за ее пределами. С 10 ноября по 15 декабря преподаватели и студенты отправятся с концертами и мастер-классами в города Поволжья и Приуралья: Альметьевск, Бугульму, Буинск, Волжск, Воткинск, Елабугу, Зеленодольск, Ижевск, Йошкар-Олу, Лениногорск, Мамадыш, Новочебоксарск, Набережные Челны, Саранск, Ульяновск, Чайковский, Чебоксары, Чистополь.

Он подчеркнул, что студенты и педагоги региональных консерваторий, институтов искусств и музыкальных колледжей будут выезжать в малые и средние города с консультациями и методическими занятиями для повышения уровня обучения учеников. По его словам, это поспособствует возрождению глубинных интересов к российской музыке среди молодежи и педагогов.

Проект направлен на музыкальную просветительскую деятельность в современных условиях и сможет обеспечить концертной практикой консерватории, присоединившиеся к нему. «Мы хотим, чтобы в каждом маленьком городе, поселке, где есть фортепиано, музыкальная школа, регулярно проводились концерты классической музыки», – объяснил руководитель проекта.

Директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников уверен, что специалистов классического искусства необходимо обеспечить возможностями для развития вне зависимости от того, в каком городе они живут. «Это уникальная возможность для будущих профессионалов, студентов выйти на сцену с мастерами, которые представляют Большой театр России, и с известными музыкантами», — отметил он, перечисляя преимущества проекта.

Проект «Большую музыку – в малые города» помогает сделать культуру доступной. Он побывал в разных регионах России, а теперь стартует в Татарстане, поделился ректор Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Вадим Дулат-Алеев. «Это является нашим наследием национальной и мировой культуры, которая благодаря проекту становится доступной в тех городах, где нет академических заведений, профессионального музыкального образования, но есть публика, которая ждет и воспринимает музыкальные шедевры», — отметил специалист.

Так, сейчас в аудиториях Казанской консерватории проводятся мастер-классы для студентов, где мастера показывают искусство игры и раскрывают тонкие секреты музыки. «Музыка — это один из видов искусств, которому не обучишься по книгам. Здесь нужен обязательный контакт с учителем», — уверен он.



Первый концерт проекта состоялся в Набережных Челнах. О том, как его встретили горожане, рассказала директор Набережночелнинского колледжа искусств Татьяна Спирчина.

«Заслуженные артисты РФ, солисты оркестров больших театров, провели мастер-классы и семинары, которые посетил весь состав педагогического сообщества Челнов и студенты. Та искренность и самоотдача, с которой московские музыканты отработали мастер-классы и делились своим профессиональным опытом, а также ценными педагогическими знаниями и приемами, способствуют творческому вдохновению педагогов и исполнительскому росту студентов», — сказала она.

Каждое произведение вызывало восторг у публики и бурные овации, добавила Спирчина.

Проект проводится в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами являются фонд поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств». Партнер проекта Казанская государственная консерватория имени Н.Г.Жиганова, Фонд Росконгресс, медиахолдинг «Русская медиагруппа»