«Возрождение духовности»: в Петербурге открыли выставку к 1100-летию принятия ислама

В Мраморном зале Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге сегодня открылась фотовыставка «Веди нас прямым путем», посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Проект охватывает два периода современной истории ислама в Татарстане: в фокусе фотодокументалистов эпоха возрождения духовности времен позднего СССР и жизнь уммы в наши дни.

«Выставка посвящена уникальному наследию Волжской Булгарии. Она рассказывает о религиозном возрождении Татарстане, происходившем в недавнем прошлом, о жизни мусульман в наши дни. Заявляет о важности межконфессионального диалога и согласия. Представленные фотоработы отличает высочайший уровень художественного исполнения», — сказала на церемонии открытия заместитель директора Российского этнографического музея по научной работе Елена Герасименко.

«Это серия черно-белых фотографий двух мастеров старой советской школы Фарита Губаева и Рамиля Гали идеально вписалась в эти стены. Это видение двух мастеров, которые с 80-х годов фиксировали процесс возвращения веры. Здесь есть фотография, где мальчик заглядывает в окно мечети, — это зримый символ молодых ростков, которые идут от корней, которым уже 1100 лет. Надеюсь, эти фотографии станут достойным продолжением линейки этнографических образов, составляющих богатство России», — отметил в своем выступлении заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан Эдуард Хайруллин.

В свою очередь председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль хазрат Панчеев отметил, что открытие выставки — значимое событие для петербуржцев.

«Санкт-Петербург многонациональный и многоконфессиональный город. Возвращаясь в годы строительства города, мы вспоминаем наших предков — татар, которые по указу императора Петра Великого приезжали на строительство. Татарская слобода расположена недалеко от Санкт-Петербургской соборной мечети. Благодаря исламу мы сохранили свою самобытность, свой язык, культуру, и эта нить до сих пор сохраняется», — подчеркнул он.

Заместитель постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров в своем приветствии поблагодарил организаторов выставки.

«Этот год Президент России [Владимир Путин] объявил Годом празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией, в регионах прошли многие мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Хотел поблагодарить бы организаторов в лице Российского этнографического музея и Республиканского агентства „Татмедиа“», — заявил Сабиров.

Выставка «Веди нас прямым путем» названа в честь шестого аята первой, открывающей Коран суры. Долгие столетия культура татар была неразрывно связана с исламом. Волжские булгары приняли мусульманскую религию в качестве государственной в 922 году. В XX столетии, с приходом к власти большевиков и установившимся курсом на атеизм, была предпринята попытка разорвать эту связь: мечети закрывались, духовную литературу и образование уничтожали, на религиозных деятелей устраивались гонения. Как показало время, эти попытки успехом не увенчались. В эпоху 80-90-х годов XX века, с приходом перестройки и ослаблением давления, происходит «поворот» к религии. Эти тектонические социальные изменения и запечатлели фоторепортеры Рамиль Гали и Фарит Губаев.

Установка полумесяца на башню Сююмбике в Казанском кремле, первые коллективные молебны, открытие исторических и строительство новых мечетей, взаимоотношения мусульман с другими конфессиями — все это складывается в своеобразную летопись возрождения духовности в Татарстане — регионе, известном своим межконфессиональным и межэтническим миром. Сегодня, спустя несколько десятилетий, становится очевидно, что события тех лет стали важными вехами истории ислама в Татарстане — религии, которая трепетно чтит и бережно хранит традиции, но не замыкается в архаике, а ее приверженцы смотрят на мир широко открытыми глазами.

На снимках запечатлен первый праздник «Изге Болгар җыены», проводившийся в 1989 году по инициативе муфтия Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ныне Центральное духовное управление мусульман России) Талгата Таджуддина. Может показаться парадоксальным, но тогда тоже отмечалось 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии. Дело в том, что отсчет произвели по мусульманскому летоисчислению. В 2022 году эта знаменательная дата празднуется по общепринятому календарю — григорианскому.

Выставка сопровождается кадрами о жизни мусульман в современном Татарстане, развитии ислама и взаимоотношениях представителей различных конфессий республики. Проект реализован в рамках объявленного президентом страны Владимиром Путиным Года культурного наследия народов России и празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.