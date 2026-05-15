news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 15 мая 2026 14:22

Возродившая ткачество в селе Татарстана Зулайха Газизова отмечает 97-летие

Читайте нас в
Телеграм

Труженица тыла Газизова Зулайха Хайрулловна из Ютазинского района Татарстана сегодня отмечает 97-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Зулайха Хайрулловна родилась 15 мая 1929 года в селе Байряка. Ее детство пришлось на суровые годы. Мать Зулайхи вышла замуж за вдовца, у которого было шестеро детей. Зулайха с семи лет научилась управлять ткацким станком, ткала льняные полотна и паласы. Девочка окончила семь классов школы. Работала в колхозе на зернотоке до самой пенсии. Вместе с супругом воспитала и вырастила сына и дочь. К сожалению, сын рано умер», – рассказали в пресс-службе.

Фото: © Из личного архива

Благодаря Зулайхе Газизовой в селе Байряка удалось возродить ткачество. Свой бесценный опыт она передала односельчанке Танзиле Марданшиной, добавили в пресс-службе.

Сейчас Зулайха Газизова окружена заботой и любовью, она проживает с семьей дочери в большом частном доме.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кличко рассказал о встрече с умершим человеком - ВИДЕО

14 мая 2026
Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

14 мая 2026
Новости партнеров