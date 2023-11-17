«Возродить киокусинкай»: Турнир «Казанский барс» соберет каратистов из 15 регионов России

В столице Татарстана 19 ноября состоится турнир «Казанский барс», который соберет каратистов киокусинкай из 15 регионов страны. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил основатель движения каратэ-киокусинкай СССР, президент и основатель федерации киокусинкай России Александр Танюшкин.

«Наша международная ассоциация много лет находилась в тепличном состоянии. И мы решили ее возродить, поэтому мы впервые проведем в Татарстане свои соревнования. Сюда приедут спортсмены международного класса из 15 регионов, около 300 участников, это будет хорошее зрелище», — рассказал он.

Танюшкин подчеркнул, что Татарстан во время зарождения киокусинкай в России был одним из регионов, где выращивались спортсмены очень высокого уровня, в том числе чемпионы Европы.

Турнир «Казанский барс» пройдет в Центре бокса и настольного тенниса. Вход для всех желающих будет свободный, добавил исполнительный директор Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Киокусинкай Республики Татарстан» Алексей Нягин.

«Изюминкой данного турнира будет церемония открытия, куда будут приглашены люди, которые заложили фундамент киокусинкай в Татарстане. Всех приглашаем посетить мероприятие как зрителей. Начало 19 ноября в 10 часов», — пояснил он.

Киокусинкай в Татарстане стал одним из самых популярных восточных видов единоборств, и несмотря на то, что является одним из самых контактных, остаётся наименее травматичным, отметил руководитель исполнительного комитета Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан заслуженный тренер Александр Даренков.

«На сегодняшний день этим направлением в Татарстане занимаются порядка 3,5 тыс. человек. Киокусинкай закаляет не только тело, но и характер. Каратэ всегда подразумевает серьезную дисциплину и этикет. Это отличает восточные единоборства от западных», — заключил Даренков.