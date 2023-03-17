«Является мусульманином, хаджи и ученым»: Болгарскую академию доверили бывшему судье

Асгат Сафаров принял участие в заседании совета учредителей Болгарской исламской академии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нужно возвращать труды богословов XVIII-XIX веков исламскому сообществу»

Заседание совета учредителей Болгарской исламской академии прошло в Казанском исламском колледже при участии руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова. Обсуждение вопросов прошло за закрытыми дверями, журналистам о принятых решениях рассказали уже после заседания.

«Сделано много, но предстоит еще огромная работа по созданию российской мусульманской богословской школы. Сегодня она в хранилищах в виде рукописей и книг. Нам нужны свои ученые, которые будут заниматься изысканиями и повышением научного потенциала мусульман России», – поделился с журналистами председатель Духовного управления мусульман России, председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин.

По его словам, сегодня есть материалы для возрождения богословской школы в России, однако для этого нужны ученые-богословы. Их подготовка должна стать одной из ключевых задач нового ректора.

«Фархат Хуснутдинов – человек с большим опытом работы в государственных структурах, при этом он является практикующим мусульманином, хаджи и ученым. Уверен, он сможет оправдать наше доверие», – объяснил выбор кандидата на должность ректора Равиль Гайнутдин.

Кроме того, новому руководителю поручено тесно взаимодействовать с централизованными исламскими организациями, академическими институтами, федеральными вузами.

«Сегодня мы нуждаемся в поддержке академической науки и государственных библиотек, где хранятся рукописи наших богословов XVIII-XIX веков. Их надо возвращать нашему мусульманскому сообществу, издавать их на кириллице, на татарском, русском, арабском и английском языках», – заключил председатель ДУМ РФ.

Равиль Гайнутдин: «Сделано много, но предстоит еще огромная работа по созданию российской мусульманской богословской школы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Уже есть конкретные задачи, но о них расскажу чуть позже»

Сам новый ректор в беседе с журналистами был скромен в высказываниях. Он поблагодарил членов совета за доверие и заверил, что все наказы и поручения будут выполнены. Однако не стал конкретизировать, что именно ему поручено сделать.

«Что-то сказать о предстоящей работе в академии пока затрудняюсь. Там налажена система, создана прекрасная материально-техническая база. Уже есть конкретные задачи, но о них расскажу чуть позже. Точно могу сказать, что вся та работа, которая была выстроена предыдущим ректором, со всеми структурами, среди которых Духовные управления мусульман Татарстана и России, будет продолжена еще в более тесном контакте», – прокомментировал Хуснутдинов.

На вопрос о конкретных задачах он ответил, что пока не будет конкретизировать их. В поручениях нет ничего секретного, но чтобы подробно о них рассказать, необходимо полностью погрузиться в работу академии, заключил новый руководитель Болгарской исламской академии.

Фархат Хуснутдинов поблагодарил членов совета за доверие и заверил, что все наказы и поручения будут выполнены Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Академия должна перейти на новый этап качественного развития»

Интересно, что к журналистам новый ректор и предыдущий вышли вдвоем. Возглавлявший последние два года академию Айнур Тимерханов уверен, что она стала центром притяжения исламских ученых со всего мира. Но сейчас созданы условия для качественного рывка работы учреждения.

«Сегодня Болгарская исламская академия активно развивается. Там налажен полноценный научно-образовательный процесс, реализуется много научных проектов, издаются книги. Мы понимаем, что сегодня академия должна перейти на новый этап качественного развития. Для этого есть все условия как в самом учреждении, так и в системе исламского религиозного образования в России», – заявил Тимерханов.

Сам он так же останется в структуре исламского образования. Только теперь будет заниматься подготовкой богословов в должности вице-президента Академии наук Татарстана. Задачей Тимерханова станет налаживание более тесного взаимодействия религиозных и светских образовательных учреждений.

Возглавлявший последние два года академию Айнур Тимерханов уверен, что она стала центром притяжения исламских ученых со всего мира Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Болгарская академия должна стать полноценным звеном высшего мусульманского образования в России»

По словам ведущего научного сотрудника ИЯЛИ имени Ибрагимова Азата Ахунова, задача нового ректора – сделать Болгарскую академию полноценным звеном высшего мусульманского образования России.

«Болгарская исламская академия пока еще находится в стадии становления. Все изначальные задачи до конца не решены, но сделано очень многое. Академия должна стать полноценным звеном высшего мусульманского образования в России. Нужно дальше развивать и научную составляющую», – считает собеседник.

Он, как и председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, обратил особое внимание на необходимость возрождения татарского богословского наследия. Ахунов подчеркнул, что эту задачу должна решить Болгарская исламская академия. «Эта работа ведется уже давно. Важно, чтобы эти процессы не прекращались. Возможно, нужно уделить этому еще больше внимания», – поделился мнением ученый.