Возражения BMW против экспорта из Китая не изменят ситуацию в РФ, считают эксперты

Возражения концерна BMW против экспорта автомобилей в Россию из Китая вряд ли серьезно повлияют на российский рынок, считают опрошенные «ТАСС» эксперты.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что каждая компания сама решает, в каких странах продавать автомобили. При этом, по его оценке, уход с российского рынка сейчас означает риск потерять его надолго или даже навсегда, поскольку освободившуюся нишу уже заняли многочисленные премиальные китайские бренды.

Он добавил, что некоторые из этих брендов рассматривают возможность наладить сборку автомобилей в России. Кроме того, Моржаретто уточнил, что позиция BMW касается только новых машин: автомобили с пробегом по-прежнему могут ввозиться частными лицами.

Автоэксперт Максим Кадаков, в свою очередь, выразил мнение, что у BMW нет действенных инструментов влияния на китайских партнеров. По его словам, у компании фактически отсутствуют реальные рычаги давления, а китайская сторона вряд ли станет выполнять запреты, поскольку для нее это может оказаться экономически невыгодным.

Как ранее сообщало агентство «Reuters», германский автоконцерн дал указание своему китайскому розничному подразделению категорически возражать против экспорта автомобилей в Россию. При этом в BMW признали, что машины бренда продолжают поступать в страну по каналам параллельного импорта.