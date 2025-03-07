Возрастной Найт тащит УНИКС: чем хорош Маркос и почему проваливаются другие легионеры?

В нынешнем сезоне лидером УНИКСа по праву считается 35-летний Маркос Найт. В среднем он набирает по 16,7 очков, что делает его самым результативным игроком казанской команды. Джален Рейнольдс же, к примеру, набирает лишь 14,1, а Девон Акун-Перселл - 15,7. Чем хорош Найт и почему ниже ожиданий играют другие легионеры - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: unics.ru

Возрастной Найт тащит команду

Если задать вопрос, какой игрок УНИКСа является самым результативным в текущем сезоне, наверняка многие назовут Джалена Рейнольдса или Девона Акун-Перселла. Но таковым, неожиданно, является 35-летний защитник Маркос Найт. В 2023-ем году вряд ли кто-то мог представить, что Найт, которого брали у «Самары» для увеличения глубины состава, станет одним из лидеров УНИКСа.

Стоит сказать, что Маркос сильно спрогрессировал с того момента, как казанцы его приобрели. К примеру, в дебютном сезоне за казанский клуб он набирал в среднем по 10,5 очков за игру, а в следующем – 12,9. В нынешнем же – по 16,7, что делает его самым результативным игроком УНИКСа. Тот же Рейнольдс набирает по 14,1 очков, а Акун-Перселл – 15,7 в текущем сезоне.

Подобная статистика для игрока, которому шесть месяцев исполнится 36, действительно хорошая. Но чем так силен Маркос?

Фото: unics.ru

Маркос удобен для Велимира Перасовича

Стоит начать с того, что Маркос Найт имеет достаточный опыт выступлений в Европе. Причем американец достигал там высот. К примеру, с «Монако» он выиграл Еврокубок, а с АСВЕЛом – чемпионство Франции. Но по-настоящему Найт раскрылся именно в Единой лиге ВТБ.

Так, в «Самаре» он был игроком основы. В среднем за сезон 2022/23 он провел 32:15 минуты, зарабатывая по 16,9 очков. Именно там его заприметил Велимир Перасович, из-за чего американец перебрался в УНИКС в марте 2023-го. В Казани он стал главным «джокером» и помог завоевать «бело-зеленым» их первое золото Единой лиги ВТБ. Он отличается хорошими бросками как со средней, так и с дальней дистанции. Чего только стоит его победный бросок за 6,8 секунды до конца в третьем матче финальной серии с «Локомотивом-Кубань» (82:81) чемпионского сезона. Но самое главное – он удобен для главного тренера казанцев.

Найт – тот игрок, который действует строго по указке. У него нет проблем с контролем эмоций, как, например, у Рейнольдса, или с бросками, как у Исмаэля Бако. Конечно, негатив тоже присутствует. Маркос имеет свойство передерживать мяч, но в текущем сезоне он отходит от этой вредной привычки и старается регулярно отдавать передачи партнерам.

Стоит также упомянуть его трудолюбие. Как Найт сам неоднократно рассказывал различным СМИ, он пошел тренироваться в зал через пару дней после победы в финале плей-офф Единой лиги ВТБ. Серебро же он вовсе не считал наградой, указывая, что существует лишь первое место.

Учитывая все вышесказанное и хорошую статистику Найта, справедливо сказать, что он сейчас является лидером «бело-зеленых». Наверняка казанцы по окончании сезона предложат ему новый контракт.

Фото: unics.ru

Другие легионеры не особо блистают

Обратная ситуация с другими легионерами, на которых в текущем сезоне в Казани делали ставку. К примеру, Рейнольдс является самым высокооплачиваемым игроком Единой лиги ВТБ. На Акуна-Перселла, которого приобрели у «Локо-Кубань», возлагали надежды. Но что-то пошло не так.

Во-первых, травмы. По ходу сезона лазарет казанской команды регулярно пополнялся различными игроками. К примеру, на старте сезона не выступал Акун-Перселл, защитник Луи Лабери не вызывался с 4 декабря и вернулся в состав лишь 4 марта в игре с МБА-МАИ (92:80). А сейчас за казанцев не играет разыгрывающий Тони Тейлор, выбывший из-за травмы на неопределенный срок. Фактически, сейчас клуб играет лишь с одним разыгрывающим – Александром Платуновым.

Далее следуют личные слабости каждого игрока. Как мы сказали выше, у Рейнольдса это нервы. Конечно, благодаря злости он иногда может взять игру на себя и за счет агрессивности принести очки своей команде. Однако бывают и обратные случаи, когда его эмоции вредили УНИКСу. За примером далеко ходить не надо – 1 марта в игре с ЦСКА (86:97) Джален вышел из себя и толкнул соперника на глазах у рефери. Тогда отставание казанцев составляло лишь семь очков, но штрафные ЦСКА, заработанные благодаря Рейнольдсу, позволили «армейцам» увеличить отрыв.

У Бако же ахиллесова пята – броски. За весь текущий сезон он предпринял в среднем 4,8 попыток двухочковых, из которых реализовал лишь 3,1. «Трешки» же он даже не пытался бросать, в графе попыток красуется гордый ноль. В целом Исмаэль не самый подвижный игрок, ему будто не хватает пластичности в игре. Единственная его хорошая черта – добивания. За счет роста он дотягивается до кольца и подправляет мяч в кольцо, если он движется чуть мимо.

Именно на таком контрасте Найт выглядит идеальным игроком для Перасовича. Повторимся, у него нет столь явных проблем, как у игроков, описанных выше. Он хорошо отрабатывает в обороне и регулярно приносит очки в нападении. Единственная помеха для него – возраст. Неизвестно, как долго Маркос сумеет выступать на столь высоком уровне.

Фото на анонсе: unics.ru