Креативным татарстанцам продлили молодежный возраст до 45 лет

Возрастной ценз ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» увеличен до 45 лет. Об этом неоднократно просили татарстанцы. Раньше принимать участие в проекте могли участники лишь от 18 до 35 лет.

«В этом году фестиваль пройдет в 10-й раз. С каждым годом растет число предприятий республики, которые хотят стать частью огромного фестивального движения. Но есть и те, кто с нами с самого основания проекта. Многие из них «переросли» фестиваль, и некоторые просили дать еще хотя бы один шанс поучаствовать снова. Мы не могли не откликнуться на эту просьбу, и пошли им на встречу», - рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Правда, сольно лица от 35 до 45 лет выступить не смогут - только в составе творческого коллектива. При этом количество «возрастных» участников не должно превышать 50% от общего числа выступающих коллектива.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Остальные же правила участия в юбилейном проекте остались неизменными. Так, каждый из претендующих на победу должен являться штатным работником организации производственной сферы, сферы сервиса и услуг с подтвержденным трудовым стажем не менее шести месяцев по основному месту работы, на полном окладе. На старте заявочной кампании, дирекцией принято около 40 заявок.

Зональные этапы проекта запланированы на конец сентября. Так, отборочные этапы в Альметьевске пройдут с 30 сентября по 1 октября, в Нижнекамске – с 7 по 8 октября, а в Казани – с 14 по 15 октября. Команда или представитель организации, прошедшие отбор, проходят в финал проекта, который состоится в Казани с 4 по 5 ноября.

Каждое учреждение, предприятие, организация Татарстана имеет право направить для участия команду, коллективы или отдельных исполнителей. На протяжении всего фестиваля ребята соревнуются в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы». Завершением конкурсных дней является проведение гала-концертов на зональных этапах, где награждаются призеры в различных номинациях и подводятся итоги общекомандного зачета. Отдельные коллективы или исполнители по итогам зональных этапов, получившие специальные приглашения от председателя жюри, принимают участие в финале Фестиваля, который традиционно пройдет в КРК «Пирамида» 7 ноября.

«Нужно отметить самоотверженность ребят, которые выступают. Наблюдая за развитием гала-концерта, сложно поверить, что перед тобой выступает сотрудник ГИБДД, сварщик или конструктор авиационного завода», - подчеркнул министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Обладатель Гран-при фестиваля награждается дипломом, переходящим кубком Президента Татарстана, денежной премией в размере 500 тыс. рублей. Также в фестивале учрежден почетный титул «Герой нашего времени», обладатель которого становится обладателем премии в размере 300 тыс. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

За годы проведения фестиваль охватил более восьми тысяч молодых работников более тысячи предприятий всех муниципальных образований Татарстана.

«Перед министерством молодежи одной из основных проблем стоит выгорание молодежи на рабочих местах. Я сам юнцом работал грузчиком и не понаслышке знаю о сложностях подобной профессии. Наш же фестиваль решает эту проблему. Многие директоры предприятий отмечают, что их сотрудники ждут этот проект целый год. Ведь здесь они могут выплеснуть свою творческую энергию, проявить свои таланты. На этом проекте крепнет дружба и создаются семьи! Республика дает возможность работающей молодежи реализовываться и в творческом ключе, это дорого стоит», - отметил генеральный продюсер проекта Дмитрий Туманов.

Фестиваль имеет и образовательную направленность – во время проекта проходят мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому движению, пластике, сценической речи, хореографии, вокалу, конферансу от мастеров искусств Татарстана и России.

Напомним, что фестиваль проходит при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова по инициативе Министерства промышленности и торговли РТ, Министерства по делам молодежи РТ и ряда других. Автором проекта является Региональная молодежная общественная организация Республики Татарстан «Созвездие-Йолдызлык». Фестиваль проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.