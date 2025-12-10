Возраст работе не помеха: альметьевские волонтеры 90+ вяжут носки для бойцов СВО

Фото предоставлено Маргаритой Трегубенко

В селе Станция Калейкино Альметьевского района среди волонтеров есть и те, кому уже за 90. Они помогают финансами, участвуют в гуманитарных сборах, вяжут теплые носки для бойцов. У каждой – своя история и своя мотивация.

В тринадцать лет Мария Дворцова уже вязала носки и перчатки для солдат Великой Отечественной войны. «В ту я войну вязала. В 13-летнем возрасте я вязала уже носки и перчатки, когда Отечественная война была», – рассказала активистка.

Жизнь после той войны прошла большая – 42 года Мария Алексеевна отработала в начальной школе. Но сегодня, в свои 93, она снова нужна фронту. С улыбкой показывает мотки пряжи и привычным движением набирает петли.

«Размер я по 18 набираю. Вот видите самые большие носки у меня, мне сказали так – положишь так и вяжу. По 18 набираю, пряжа хорошая. Всю жизнь вязала и пряла еще, а это готовую пряжу дают. Я и прясть могу, и все могу», – говорит женщина.

Ее бодрость удивляет, а объяснение простое: «Люди помогают, почему не помогать? Я еще могу это делать, почему не помогать».

Свою посильную помощь вносит и Любовь Петрова. Она родилась в самом начале войны. На фронте погиб отец, вскоре не стало и матери. С ранних лет – испытания, через которые пришлось пройти. И теперь она не может оставаться в стороне, пока бойцы СВО стоят на защите страны.

«Помогать всем. Там не только мои внуки, там сколько людей сейчас воют. Надо помогать. Как же я… и посылки высылала, не только носки вязала. Продукты, и бритье, и станки, все что не бьется – они заворачивают в сетки и посылают», – рассказала волонтер.

А Галия Козлова делает взносы в волонтерский штаб. В свои 78 лет она поддерживает бойцов финансово. «Помочь своей Родине. Чтобы быстрее победили ребята. Мне показалось, деньги пойдут туда, куда нужнее, поэтому я стала вносить финансы», – объяснила она свой выбор.

Волонтерский штаб Станции Калейкино работает с 2022 года. За это время волонтеры отправили тысячи свечей, продукты, хозтовары, личные посылки. Сейчас здесь делают упор на плетение маскировочных сетей – сегодня приступили уже к 152-й.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

