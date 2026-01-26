Самому взрослому жениху из Челнов 83 года, а невесте – 79 лет

Статистика органов ЗАГС подтверждает, что для создания семьи возрастных ограничений не существует. В 2025 году в Набережных Челнах самым взрослым женихом стал мужчина в возрасте 83 лет, самой взрослой невестой – женщина 79 лет. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник управления ЗАГС города Равиля Зарипова.

«Статистика наглядно подтверждает: любви все возрасты покорны», – отметила докладчица.

Всего за прошлый год семьи создали 429 человек старше 50 лет, в том числе 238 женихов и 191 невеста. Из них 21 человек перешагнул 70-летний возрастной рубеж. Эти данные, по словам Равили Зариповой, свидетельствуют о том, что институт брака остается востребованным и значимым на всех этапах жизненного пути.

При этом анализ возрастного состава вступивших в брак в 2025 году показывает характерные гендерные различия. Среди мужчин наиболее многочисленной стала группа в возрасте от 25 до 29 лет – 819 человек, что составляет 26% от общего числа женихов. Это указывает на преобладание осознанного и взвешенного подхода к созданию семьи.

Среди женщин пик брачной активности приходится на более молодую возрастную категорию – от 18 до 24 лет. В этой группе зарегистрировано 1 168 невест, что составляет 38% от общего числа вступивших в брак женщин.