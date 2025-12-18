news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 декабря 2025 14:33

Возраст можно будет подтвердить через мессенджер MAX

Читайте нас в
Телеграм
Возраст можно будет подтвердить через мессенджер MAX
Фото: © «Татар-информ»

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, предусматривающие возможность подтверждения возраста через национальный мессенджер MAX. При этом показывать паспорт будет не нужно.

Новый механизм может применяться, в частности, при продаже алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табачных и никотинсодержащих изделий, кальянов и устройств для потребления никотина.

Также сервис позволит проверять сведения, необходимые для подтверждения личности и возраста участников лотерей, а также при посещении зрелищных мероприятий.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

#мессенджер МАХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

17 декабря 2025