Возраст можно будет подтвердить через мессенджер MAX

Фото: © «Татар-информ»

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, предусматривающие возможность подтверждения возраста через национальный мессенджер MAX. При этом показывать паспорт будет не нужно.

Новый механизм может применяться, в частности, при продаже алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табачных и никотинсодержащих изделий, кальянов и устройств для потребления никотина.

Также сервис позволит проверять сведения, необходимые для подтверждения личности и возраста участников лотерей, а также при посещении зрелищных мероприятий.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.