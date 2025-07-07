Возраст любви не помеха: в Челнах поженились 83-летний жених и 75-летняя невеста

В Набережных Челнах самый возрастной жених в этом году оказался 83-летним, а его избраннице исполнилось 75 лет. Об этом рассказала начальник городского Управления ЗАГС Равиля Зарипова на аппаратном совещании.

«В первом полугодии текущего года 104 жениха и 76 невест были старше 50 лет. Повторные браки составили 35% от общего числа – 428 пар. Из них 74 пары вступили в брак повторно друг с другом», – отметила Зарипова.

По словам докладчицы, челнинцы всё чаще выбирают «красивые» даты для заключения брака. Самой популярной датой стала 25 апреля – в этот день поженились 55 пар. Большой интерес также вызвали даты 25.05.2025 (40 пар), 06.06.2025 (49 пар) и 25.08.2025 (36 заявлений уже подано).

С начала специальной военной операции в Челнах зарегистрированы 496 браков с участием военнослужащих.