Возраст через «МАКС» можно подтвердить в более чем 100 тыс. магазинах

Подтвердить возраст при покупке отдельных товаров теперь можно с помощью мессенджера «МАКС» в более чем 100 тыс. торговых объектах по всей России. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, передает ТАСС.

По его словам, сервис продолжает расширяться и уже внедрен во всех крупных федеральных торговых сетях. Возможность цифрового подтверждения возраста позволяет упростить процесс покупки товаров с возрастными ограничениями.

«Например, подтвердить свой возраст при покупке определенных товаров теперь можно в более чем 100 тысячах торговых объектов», – подчеркнул замминистра Минпромторга РФ.

Как отметил Чекушов, в рамках работы Минпромторга и при участии ритейлеров также прорабатывается внедрение дополнительных функций. В частности, речь идет о возможности подтверждать льготный статус пенсионеров и многодетных семей.