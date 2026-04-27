news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 27 апреля 2026 14:32

Возраст через «МАКС» можно подтвердить в более чем 100 тыс. магазинах

Читайте нас в
Телеграм

Подтвердить возраст при покупке отдельных товаров теперь можно с помощью мессенджера «МАКС» в более чем 100 тыс. торговых объектах по всей России. Об этом сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, передает ТАСС.

По его словам, сервис продолжает расширяться и уже внедрен во всех крупных федеральных торговых сетях. Возможность цифрового подтверждения возраста позволяет упростить процесс покупки товаров с возрастными ограничениями.

«Например, подтвердить свой возраст при покупке определенных товаров теперь можно в более чем 100 тысячах торговых объектов», – подчеркнул замминистра Минпромторга РФ.

Как отметил Чекушов, в рамках работы Минпромторга и при участии ритейлеров также прорабатывается внедрение дополнительных функций. В частности, речь идет о возможности подтверждать льготный статус пенсионеров и многодетных семей.

#мессенджер Max #Минпромторг России
news_right_1
news_right_2
news_bot
