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Происшествия
7 февраля 2022  09:36
Павел Климчак

Возобновилась работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе РТ

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Сегодня в половину девятого утра была возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе Татарстана.

Переправа проходит по маршруту село Соколка – село Новый Закамский. Проехать на ней можно на машине массой до 3,5 тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане временно приостановили работу одной из ледовых переправ через Каму.

#ледовая переправа
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