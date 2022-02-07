Возобновилась работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе РТ

Сегодня в половину девятого утра была возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе Татарстана.

Переправа проходит по маршруту село Соколка – село Новый Закамский. Проехать на ней можно на машине массой до 3,5 тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане временно приостановили работу одной из ледовых переправ через Каму.