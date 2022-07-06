Часть Вознесенского тракта и дублер Дербышек планируют сделать платными

В Татарстане построят две платные региональные автодороги — обход поселка Дербышки и второй этап Вознесенского тракта. Общая стоимость проектов оценивается в 50,4 млрд рублей, при этом 9 млрд рублей составят льготные займы.

«Мы пока находимся на начальной стадии. Планируем реализовать два проекта с госкомпанией “Автодор” по концессионной схеме», — сообщила «Татар-информу» заместитель директора по инфраструктурным облигациям ДОМ.РФ Оксана Харченко.

Она уточнила, что строительство обхода поселка Дербышки оценивается в 21,6 млрд рублей. ДОМ.РФ может предоставить льготный заем в размере 3,5 млрд рублей. По предварительным расчетам, строительство Вознесенского тракта обойдется в 31 млрд рублей, а заем составит 5,7 млрд рублей.

Обход поселка Дербышки начнется от Компрессорного и выйдет на трассу М7. По предварительным расчетам, общая протяженность маршрута составит 9 километров с четырьмя участками эстакадного прохождения и тремя транспортными развязками на М7, у остановочных пунктов Дербышки и Компрессорный.

Второй этап Вознесенского тракта, который планируется сделать платным, пройдет от проспекта Победы до трассы М7 «Волга». Протяженность этого участка составит 7,9 км. Здесь будет три эстакадных участка: мост через реку Нокса, путепровод на улице Иман и мост через реку Крутовка. Также планируется построить две транспортные развязки — на трассе М7 и на проспекте Победы.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о реализации пилотных инвестиционных проектов «Создание платного дублера обхода поселка Дербышки города Казани (продолжение Сибирского тракта)» и «Строительство платной автомобильной дороги “Вознесенский тракт”».

Подробности реализации проектов по строительству платных вылетных магистралей читайте в материале «Татар-информа» «Казань к этому готовилась давно»: на выезде из города построят платные автомагистрали».