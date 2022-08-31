Вознаграждение за хорошую учебу: Ак Барс Банк отметил лучших студентов Татарстана

Ак Барс Банк наградил именными стипендиями 20 лучших студентов Татарстана. В торжественной церемонии награждения победителей принял участие Председатель Правления банка Зуфар Гараев, вручив номинантам сертификаты на получение стипендии в течение 2022–2023 учебного года.

Перед началом церемонии, Председатель Правления банка поблагодарил участников конкурса и отметил высокий уровень подготовки студентов, после чего подчеркнул, что в этом году перед банком стояла непростая задача по выбору победителей.

«В этом году в конкурсе приняли участие 835 соискателей – это максимальное число заявок за всю историю стипендиальной программы», – отметил Зуфар Гараев.

Стоит отметить, что с этого года в конкурсе могут принять участие студенты не только высших учебных заведений, но и профессиональных образовательных организаций.

Зуфар Гараев подчеркнул, что в этом году число стипендиатов выросло вдвое по сравнению с предыдущими годами, кроме того выросла и сама стипендия. Так, выплата для студентов вузов составляет 5 тыс. рублей в месяц, а студенты профессиональных образовательных учреждений будут получать 2,5 тыс. рублей ежемесячно.

«Мы не ограничиваемся только этим конкурсом – наша задача вовлечь вас в более тесное общение с нашим банком и рассмотреть его как место дальнейшей работы и развития», – обратился к победителям Председатель Правления Ак Барс Банка.

В 2022 году банк открыл программу оплачиваемых стажировок, в которой приняли участие 35 студентов Татарстана. Проходить оплачиваемую стажировку в банке студенты могут как полным рабочим днем, так и работая на половину ставки. Стипендиальная программа имеет давнюю историю и была учреждена в 2003 году. В 2022 году программа претерпела серьезные изменения, взяв вектор на поддержку, поощрение и привлечение на работу в банк талантливых студентов как финансового, так и IT-направлений.

«Для меня любой конкурс – это шанс проявить себя и получить новый бесценный опыт. Благодарю свой вуз и Ак Барс Банк за такую возможность. Победа в конкурсе придала мне уверенности, стала стимулом для достижения новых побед. Будущим конкурсантам хочу пожелать уверенности в себе и смелости двигаться вперед», – поделилась своими впечатлениями студентка Казанского Федерального Университета Алина Ахмитянова.

Помимо этого, с этого года банк стал приглашать к участию в конкурсе не только студентов из основного региона присутствия – Республики Татарстан, но и со всей страны. Так, банк получил 20 заявок от соискателей из других регионов.

«В этом году я первый раз попробовала принять участие в этом конкурсе, увидев запись в социальных сетях. Я и раньше слышала о конкурсе, поэтому сразу решила отправить заявку, хотя и не рассчитывала на победу», – рассказала студентка Российского государственного университета правосудия Алия Аглиуллина.

Она отметила, что дополнительная финансовая поддержка отлично мотивирует на хорошую учебу, и добавила, что помощь при трудоустройстве в один из крупнейших банков республики является важнейшим преимуществом этого конкурса.

Церемония награждения победителей прошла в казанском офисе нового формата «Лучше». Стоит отметить, что офис оборудован по последнему слову техники и позволяет посетителям банка в комфорте провести время даже при длительном ожидании.