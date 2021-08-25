Возможные ограничения на посещение лесов коснутся и охотников

Начало охотничьего сезона, запланированное на 4 сентября, может быть отодвинуто, если в республике на тот момент будут действовать ограничения на посещение лесов в связи с пожароопасной ситуацией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщил начальник отдела мониторинга животного мира Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Ильфат Валеев.

«Разрешение на охоту не дает права посещения леса при общем запрете. В любом случае не надо забывать, что огнестрельное оружие охотника — это источник огня. И следует быть внимательными в лесу, сохраняется достаточно сухая погода, и вероятность возникновения пожара высока», — заметил Валеев.

Эти предосторежения относятся и к желающим пострелять дичь на территории Татарстана из других регионов, а таких немало. Ограничений на их приезд нет, сказал спикер, у всех охотников членские билеты единого федерального образца, нужно лишь получить разрешение на охоту именно в нашей республике — в одном из филиалов МФЦ.

Но существуют другие ограничения для всех — на отстрел отдельных видов птиц, которые занесены в Красные книги РФ и РТ. К примеру, из водоплавающей дичи — это серый гусь. Но случаи охоты на краснокнижных птиц единичны, констатировал Ильфат Валеев, и носят в основном случайный, ненамеренный характер.

В целом численность птиц, занесенных в Красные книги, в республике находится на стабильном уровне, и охотничьи сезоны на их численность не влияют.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сезон осенне-зимней охоты на пернатую дичь в Татарстане откроется 4 сентября и продлится он на некоторые виды птицы до 5 декабря и даже до 5 января 2022 года.