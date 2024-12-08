Возможности для молодежи и лучшие проекты: в Казани пройдет форум «Наш Татарстан»

11-14 декабря в казанском IT-парке имени Башира Рамеева пройдет молодежный форум «Наш Татарстан». Об этом рассказали пресс-службе Минмолодежи РТ.

Участников ожидает презентация возможностей, доступных молодежи, форумных кампаний, грантовых конкурсов. Также они узнают о том, как работают молодежные добровольческие, творческие, патриотические организации, какие проекты они реализуют на международном уровне. В презентации примут участие более 10 организаций.

В IT-парке будут работать интерактивные площадки, выставка молодежных проектов, в том числе очные испытания претендентов на премию «Студент года» в разных номинациях. Как ожидают организаторы, форум станет местом, где молодежь сможет завести новые полезные знакомства.

Участие в фестивале бесплатное. Необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.