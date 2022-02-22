«Возможности для карьерного роста есть всегда»: как «Нижнекамскнефтехим» готовит кадры
«Нижнекамскнефтехим» каждый год принимает на работу более 300 выпускников профильных учебных заведений. Готовить кадры предприятие начинает со школьной скамьи, а студентам профильных учебных заведений организует уникальную практику на производстве. Программу подготовки кадров компания представила на днях Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
«Нижнекамскнефтехим» шефствует над половиной школ Нижнекамска
«Нижнекамскнефтехим» готовит высокопрофессиональных работников по схеме: «школа – колледж – институт – предприятие».
«Практическая подготовка студентов, профориентационная работа с учащимися школ-партнеров – это большая часть работы, которую мы с каждым годом усиливаем. А с вхождением компании в СИБУР перед потенциальными и действующими работниками ”Нижнекамскнефтехима” открываются новые возможности», – сообщил генеральный директор предприятия Айрат Сафин.
Профориентационная работа начинается в школах. Сегодня компания шефствует над половиной общеобразовательных учреждений Нижнекамска. Ученики приходят на экскурсии в «Нижнекамскнефтехим», посещают цеха, операторные, лаборатории, где им предстоит трудиться в случае выбора профессии нефтехимика.
В этом учебном году в двух школах города впервые были сформированы профильные «Нефтехим-классы». Ученики более углубленно изучают физику и химию, занимаются в лабораториях учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Ежегодно школьники участвуют в конкурсе Кейс-Challenge, который проводит управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима». Ученики решают кейсы из реальной практики компании. Основная цель конкурса – повысить мотивацию молодежи к профессиональному и личностному развитию через решение практических задач, помочь им приобрести новые компетенции, соответствующие требованиям реального производства.
Студенты колледжа и института практикуются на производстве
Следующий этап – обучение в колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева.
В рамках дуального обучения студенты выпускного курса колледжа проходят практику на рабочих местах с заключением трудового договора. «Нижнекамскнефтехим» отправляет колледжу заявку о том, какие именно нужны специалисты. Учебное заведение разрабатывает соответствующие программы их подготовки.
«Нижнекамскнефтехим» на протяжении многих лет на договорной основе с колледжем пополняет предприятие молодыми специалистами и рабочими. Только при дуальном обучении студент может применить теоретические знания, полученные в учебном заведении на практике непосредственно в «Нижнекамскнефтехиме». После оформления трудового договора и сдачи экзамена на допуск к самостоятельной работе студент приступит к выполнению должностных обязанностей. Таким образом достигается эффективное освоение производственных навыков, приобщение к корпоративной культуре предприятия», – сообщила ИА «Татар-информ» начальник управления по персоналу компании Лилия Ярема.
В прошлом году в подразделениях «Нижнекамскнефтехима» такую практику прошли более 1 тыс. студентов.
В части высшего профессионального образования «Нижнекамскнефтехим» сотрудничает с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и его филиалом – Нижнекамским химико-технологическим институтом.
С нижнекамским филиалом согласовываются учебные планы, специалисты предприятия входят в состав государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных работ. Студенты вуза проходят практику на производстве. Здесь реализуется программа Федеральной экспериментальной площадки – стажировка на рабочих местах студентов выпускного курса бакалавриата.
«Студенты, которые участвуют в федеральной экспериментальной площадке, получают высшее образование и параллельно работают на предприятии, получив рабочую профессию в учебном центре управления по персоналу. Студенты понимают, что у них уже есть место работы, а ”Нижнекамскнефтехим” берет уже подготовленного работника, прошедшего определенный производственный путь», – отметил Айрат Сафин.
Один из факторов привлекательности «Нижнекамскнефтехима» – уровень оплаты труда
Процесс обучения продолжается и на предприятии, где есть свой учебный центр, здесь работники могут повысить квалификацию или получить новую профессию. Новые перспективы для сотрудников открывает Корпоративный университет СИБУРа, который внедряет новые платформы для обучения, и у работников появится возможность проходить обучение в онлайн-формате.
Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» активно включился в кадровое взаимодействие и обмен лучшими практиками с другими предприятиями СИБУРа, такими как «Амурский газохимический комплекс» и «Запсибнефтехим». Для развития навыков сотрудников и их профессионального роста они могут получать новые знания и опыт на одном из этих предприятий.
«У нас созданы все условия для карьерного роста работников. Мы разработали программу наставничества – специалисты рассказывают новичкам о тонкостях профессий, помогают раскрыть им свои таланты, которые и пригодятся в росте по карьерной лестнице. У нас только среди рабочих сегодня 2 тыс. человек со статусом карьерного роста. Если у человека есть желание, то возможности для карьерного роста есть всегда», – пояснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.
По его словам, один из факторов привлекательности «Нижнекамскнефтехима» для молодежи – это уровень оплаты труда. Сегодня он один из самых высоких среди предприятий химической отрасли республики и Приволжского федерального округа. При этом работники имеют не только достойную заработную плату, но и гарантированное социальное обеспечение в соответствии с коллективным договором. Сумма льгот и выплат в среднем на одного работника в 2021 году составила 100 тыс. рублей.
Стоит отметить, что СИБУР, согласно исследованию консалтинговой компании FutureToday, входит в топ-3 лучших работодателей компаний среди студентов профильных вузов.