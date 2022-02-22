«Возможности для карьерного роста есть всегда»: как «Нижнекамскнефтехим» готовит кадры

«Нижнекамскнефтехим» каждый год принимает на работу более 300 выпускников профильных учебных заведений. Готовить кадры предприятие начинает со школьной скамьи, а студентам профильных учебных заведений организует уникальную практику на производстве. Программу подготовки кадров компания представила на днях Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Айрат Сафин представил Рустаму Минниханову программу подготовки кадров «Нижнекамскнефтехима» Фото: nknh.ru

«Нижнекамскнефтехим» шефствует над половиной школ Нижнекамска

«Нижнекамскнефтехим» готовит высокопрофессиональных работников по схеме: «школа – колледж – институт – предприятие».

«Практическая подготовка студентов, профориентационная работа с учащимися школ-партнеров – это большая часть работы, которую мы с каждым годом усиливаем. А с вхождением компании в СИБУР перед потенциальными и действующими работниками ”Нижнекамскнефтехима” открываются новые возможности», – сообщил генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

Профориентационная работа начинается в школах. Сегодня компания шефствует над половиной общеобразовательных учреждений Нижнекамска. Ученики приходят на экскурсии в «Нижнекамскнефтехим», посещают цеха, операторные, лаборатории, где им предстоит трудиться в случае выбора профессии нефтехимика.

В этом учебном году в двух школах города впервые были сформированы профильные «Нефтехим-классы». Ученики более углубленно изучают физику и химию, занимаются в лабораториях учреждений высшего и среднего профессионального образования.

Ежегодно школьники участвуют в конкурсе Кейс-Challenge, который проводит управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима» Фото: nknh.ru

Ежегодно школьники участвуют в конкурсе Кейс-Challenge, который проводит управление по персоналу «Нижнекамскнефтехима». Ученики решают кейсы из реальной практики компании. Основная цель конкурса – повысить мотивацию молодежи к профессиональному и личностному развитию через решение практических задач, помочь им приобрести новые компетенции, соответствующие требованиям реального производства.

Студенты колледжа и института практикуются на производстве

Следующий этап – обучение в колледже нефтехимии и нефтепереработки имени Лемаева.

В рамках дуального обучения студенты выпускного курса колледжа проходят практику на рабочих местах с заключением трудового договора. «Нижнекамскнефтехим» отправляет колледжу заявку о том, какие именно нужны специалисты. Учебное заведение разрабатывает соответствующие программы их подготовки.

«Нижнекамскнефтехим» на протяжении многих лет на договорной основе с колледжем пополняет предприятие молодыми специалистами и рабочими. Только при дуальном обучении студент может применить теоретические знания, полученные в учебном заведении на практике непосредственно в «Нижнекамскнефтехиме». После оформления трудового договора и сдачи экзамена на допуск к самостоятельной работе студент приступит к выполнению должностных обязанностей. Таким образом достигается эффективное освоение производственных навыков, приобщение к корпоративной культуре предприятия», – сообщила ИА «Татар-информ» начальник управления по персоналу компании Лилия Ярема.

«Нижнекамскнефтехим» на протяжении многих лет на договорной основе с колледжем пополняет предприятие молодыми специалистами и рабочими Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В прошлом году в подразделениях «Нижнекамскнефтехима» такую практику прошли более 1 тыс. студентов.

В части высшего профессионального образования «Нижнекамскнефтехим» сотрудничает с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом и его филиалом – Нижнекамским химико-технологическим институтом.

С нижнекамским филиалом согласовываются учебные планы, специалисты предприятия входят в состав государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных работ. Студенты вуза проходят практику на производстве. Здесь реализуется программа Федеральной экспериментальной площадки – стажировка на рабочих местах студентов выпускного курса бакалавриата.

«Студенты, которые участвуют в федеральной экспериментальной площадке, получают высшее образование и параллельно работают на предприятии, получив рабочую профессию в учебном центре управления по персоналу. Студенты понимают, что у них уже есть место работы, а ”Нижнекамскнефтехим” берет уже подготовленного работника, прошедшего определенный производственный путь», – отметил Айрат Сафин.

В прошлом году в подразделениях «Нижнекамскнефтехима» практику прошли более 1 тыс. студентов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Один из факторов привлекательности «Нижнекамскнефтехима» – уровень оплаты труда

Процесс обучения продолжается и на предприятии, где есть свой учебный центр, здесь работники могут повысить квалификацию или получить новую профессию. Новые перспективы для сотрудников открывает Корпоративный университет СИБУРа, который внедряет новые платформы для обучения, и у работников появится возможность проходить обучение в онлайн-формате.

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» активно включился в кадровое взаимодействие и обмен лучшими практиками с другими предприятиями СИБУРа, такими как «Амурский газохимический комплекс» и «Запсибнефтехим». Для развития навыков сотрудников и их профессионального роста они могут получать новые знания и опыт на одном из этих предприятий.

«У нас созданы все условия для карьерного роста работников. Мы разработали программу наставничества – специалисты рассказывают новичкам о тонкостях профессий, помогают раскрыть им свои таланты, которые и пригодятся в росте по карьерной лестнице. У нас только среди рабочих сегодня 2 тыс. человек со статусом карьерного роста. Если у человека есть желание, то возможности для карьерного роста есть всегда», – пояснил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Работники имеют не только достойную заработную плату, но и гарантированное социальное обеспечение в соответствии с коллективным договором Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

По его словам, один из факторов привлекательности «Нижнекамскнефтехима» для молодежи – это уровень оплаты труда. Сегодня он один из самых высоких среди предприятий химической отрасли республики и Приволжского федерального округа. При этом работники имеют не только достойную заработную плату, но и гарантированное социальное обеспечение в соответствии с коллективным договором. Сумма льгот и выплат в среднем на одного работника в 2021 году составила 100 тыс. рублей.

Стоит отметить, что СИБУР, согласно исследованию консалтинговой компании FutureToday, входит в топ-3 лучших работодателей компаний среди студентов профильных вузов.