Возможность записать ребенка в первый класс появится на «Госуслугах» с 1 апреля

С 1 апреля на портале «Госуслуги» стартует прием заявлений в первый класс. Родители будущих первоклассников уже могут заранее подготовиться к подаче документов – с 17 марта доступно создание черновика заявления, сообщается на сайте национальныепроекты.рф.

Такая функция позволяет заполнить все необходимые данные заранее и в день начала приемной кампании отправить заявление в несколько кликов. При этом большая часть информации подставляется автоматически из личного кабинета пользователя.

Прием заявлений пройдет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня документы будут принимать в школы по месту регистрации ребенка, а также от семей, имеющих льготы. С 6 июля по 5 сентября подать заявление смогут родители детей, не проживающих на закрепленной территории, при наличии свободных мест.

На портале можно выбрать школу, указать льготы и параметры обучения. После заполнения черновика пользователю доступен таймер обратного отсчета до старта подачи, а за день до начала кампании приходит напоминание.

По итогам прошлого года через «Госуслуги» было подано более 1,1 млн заявлений в первый класс – на 13% больше, чем годом ранее. Сервисом воспользовались родители 75% детей в регионах с доступной электронной записью, а всего с его помощью были зачислены около двух третей первоклассников в стране. Чаще всего сервисом записи в школу пользовались в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Дагестане, Татарстане и Башкирии.

Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на развитие цифровых сервисов и упрощение получения государственных услуг.