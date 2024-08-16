Возможность спасти чью-то жизнь: сотрудники ППС Казани стали донорами крови

В Республиканском центре крови Татарстана прошла благородная акция: сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России приняли участие в донорстве крови.

Перед сдачей крови полицейские прошли тщательное медицинское обследование и получили необходимые инструкции от медперсонала.

Ранис Шарапов, заместитель командира 4-го батальона ППС Управления МВД России по Казани, выразил глубокое понимание значимости донорства. Он подчеркнул, что это не просто процедура, а возможность спасти чью-то жизнь. По его словам, решение об участии в акции было принято коллективно, что демонстрирует сплоченность и общую нацеленность полицейских на помощь обществу.

Шарапов также отметил, что такие акции соответствуют главной миссии полиции – помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Он выразил надежду, что донорская кровь полицейских принесет пользу нуждающимся и, возможно, спасет чью-то жизнь.