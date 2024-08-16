Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Возможность спасти чью-то жизнь: сотрудники ППС Казани стали донорами крови
В Республиканском центре крови Татарстана прошла благородная акция: сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России приняли участие в донорстве крови.
Перед сдачей крови полицейские прошли тщательное медицинское обследование и получили необходимые инструкции от медперсонала.
Ранис Шарапов, заместитель командира 4-го батальона ППС Управления МВД России по Казани, выразил глубокое понимание значимости донорства. Он подчеркнул, что это не просто процедура, а возможность спасти чью-то жизнь. По его словам, решение об участии в акции было принято коллективно, что демонстрирует сплоченность и общую нацеленность полицейских на помощь обществу.
Шарапов также отметил, что такие акции соответствуют главной миссии полиции – помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации. Он выразил надежду, что донорская кровь полицейских принесет пользу нуждающимся и, возможно, спасет чью-то жизнь.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников