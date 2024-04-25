«Возможность поучиться»: Казань приняла участников проекта «Музейные маршруты России»

Федеральный проект «Музейные маршруты России» впервые приехал в Казань. В рамках этого проекта 25–26 апреля на разных площадках пройдут встречи музейщиков со всей страны. Сегодня в театре имени В.И Качалова состоялась проектно-аналитическая сессия «Новая жизнь мемориальных музеев».

«Для нас эта сессия не только возможность принять гостей, прежде всего, это возможность поучиться, пообщаться с коллегами из других регионов, позаимствовать лучший опыт. Тема заимствования лучшего опыта федеральных музеев очень перспективная. Только в таком сотрудничестве мы можем добиться больших результатов», – сказала на пленарном заседании министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По ее словам, на мероприятиях проекта планируется обсудить «тему памяти». «Это мемориальные музеи, памятные места, вопросы сохранения памяти и институтов достоверности памяти», – уточнила спикер.

Глава Минкультуры добавила, что современное общество живет сегодняшним днем, не заботясь о своем будущем. «Фотографии сохраняем в гаджетах, не распечатываем, не понимая, что, когда нас не будет, многое наследие будет утрачено. Мы практически не пишем, эпистолярный жанр, к сожалению, умирает. Это все говорит о том, что мы не думаем о будущих поколениях. Мы останемся в их глазах какой-то безликой эпохой, которая если и оставила след, то цифровой, за достоверность которого непонятно как отвечать», – подчеркнула она.

Аюпова напомнила, что основная функция музея связана с хранением памяти. «Я уже не первый раз говорю, что музеи – это не место проведения мероприятий. Да, популяризация очень важна. Но это дополнительный кейс, инструмент, чтобы люди, которые придут за нами, все это сохранили. Но чтобы обеспечить ценность музеев, мы должны очень постараться», – заявила она.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова зачитала приветствие руководителя республики Рустама Минниханова. В нем Раис РТ отметил, что Татарстан – «удивительный регион России, где многие столетия в мире и согласии живут представители самых разных народов». В республике рядом располагаются православные и мусульманские храмы, здесь соединились восточная и западная цивилизации. Кроме того, Татарстан – единственный регион России, где находятся сразу четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Мы очень рады, что наш регион вошел в проект “Музейные маршруты России”. Это хорошая возможность привлечь туристов, показать наши уникальные места, рассказать о многовековых традициях, – говорится в приветствии Минниханова. – Сегодня мы видим огромный интерес к истории российского государства, к культурному наследию, ближним и дальним уголкам страны. Давайте вместе изучать наше прошлое, вместе с музейным сообществом создавать новые проекты, чтобы музеи становились частью современной жизни».

До начала сессии на площадке Качаловского театра состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между музеями России. Так, Национальный музей РТ заключил соглашения с Луганским краеведческим музеем, Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова, Музейным объединением «Музей Москвы», Государственным центральным музеем кино, Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником имени А.А. Горбенко Ростовской области.

Ожидается, что мероприятия проекта посетят около 300 гостей со всей России.