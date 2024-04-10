«Возможность испытать божественное благословение»: в мечетях Якутии отмечают Ураза-байрам

Самые северные правоверные мусульмане отмечают Ураза-байрам. Празднование окончания священного месяца Рамадан началось с намаза в Соборной мечети Якутска, сообщает ЯСИА.

Как рассказал заместитель муфтия Якутии имам Хабибулла хазрат Хикматов, в этом году северный климат помог правоверным в дни поста.

«В этом году наш северный климат очень помог в священный месяц Рамадан. Тут даже не чувствуешь жажду и голод, — заметил он. — Ураза-байрам — праздник, когда следует возблагодарить Аллаха, ведь Рамадан — возможность испытать божественное благословение».

Он напомнил, что в Ураза-байрам верующие благодарят Аллаха за возможность обуздать свои желания и почувствовать его благословение. Этот праздничный день мусульмане проведут, встречая гостей щедрыми угощениями, даря подарки и вспоминая родителей.

«Конечно, это радостные дни для всех, особенно для детей», — заключил имам.