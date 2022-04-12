«Возможность для масштабирования»: в РТ презентовали импортозамещающие ИТ-решения

Фото: Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Российские компании рассматривают западные санкции в качестве дополнительной возможности для развития. Об этом в Иннополисе заявил заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Санкционное давление компании начали рассматривать как возможность. Да, в некотором роде это был стресс. Но реально компании, трудящиеся в Иннополисе, не зависят от тех санкций, которые есть. Можно допустить, что в целом спрос на IT будет меньше, потому что в целом экономика может преследовать изменение приоритетов внутри компаний о том, куда инвестировать деньги. Но это нивелируется с тем, что иностранные ПО требуют замещения», – сказал Шайхутдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

По его словам, в Иннополисе разрабатывается несколько сотен различных продуктов программного обеспечения, которые используются для оказания цифровых сервисов либо в секторах, связанных с производством.

В связи с этим журналистам представили презентацию импортозамещающих решений, в которых участвовали несколько компаний – резидентов ОЭЗ «Иннополис».

Компания «Новые облачные решения» презентовала платформу «Мой офис» — безопасное офисное ПО для работы с документами и коммуникации. Руководитель по работе с регионами компании Борис Иванов рассказал, что данной программой пользуются свыше 2,6 тыс. крупнейших организаций России.

«Мы начинали свою деятельность до политики импортозамещения. Прежде всего мы изначально своей целью ставили отличие от аналогов. Сперва была заложена концепция эффективности, безопасности и работы из любой точки мира. Мы считаем, что нам ничто не помогает, ничто не мешает, а мы развиваемся в соответствии с запросами и требованиями рынка», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

После директор по маркетингу ГК «Астра» Александр Гутин рассказал о преимуществах операционной системы Astra Linux Special Edition. Данная операционная система создана на базе ядра Linux, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows.

«Физические лица могут скачать нашу операционную систему. Я могу сказать, что те заказчики, которые в конце прошлого года рассматривали импортозамещение, которое предстоит в отдаленном будущем, сейчас они не просто поменяли отношение, но и думают, как провести это в текущем году», – сказал Гутин.

По его словам, для того, чтобы реализовать программу импортозамещения, нужно быть готовым к увеличивающимся запросам. «Мы приняли для себя решение, что в этом году будем увеличивать штат в три раза. По планам нашего развития можно понять, насколько серьезно в России повышается интерес к продуктам, которые способны обеспечить импортозамещение», – сообщил он.

Фото: © Салават Камалетдинов/ИА «Татар-информ»

Роман Шайхутдинов подчеркнул, что в Иннополисе принят четкий план действий, включающий три основных блока: продвижение отечественных ИТ-решений, активизация работы по найму ИТ-персонала и формирование предложений для включения их в третий пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли.

«Именно сейчас, в нынешней геополитической ситуации, роль российского инновационного центра Иннополис значительно возрастает. Поэтому текущие вызовы для IT-компаний Иннополиса мы оцениваем, скорее, как стимул для развития и возможность для масштабирования своих решений», – заключил он.