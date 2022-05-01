«Май холодный - год плодородный», - профессор КФУ рассказал о погоде на праздники

На майских праздниках погода в столице Татарстана будет определяться антициклоном, центр которого находится в западной Европе над Англией. О переменчивости погоды, возможных дождях, граде и грозах рассказал корреспонденту «Татар-информ» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В ближайшую декаду температура будет на 3-5 градусов ниже нормы»

По словам ученого, в начале мая среднесуточные температуры значительно отстают от климатической нормы.

Осадки в начале мая ожидаются незначительными. Это сухой и прохладный период, с вторжениями полярного воздуха Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первого мая среднесуточная температура должна быть 10-11 градусов, а фактически она будет на уровне 5 градусов. День будет солнечным, осадков не ожидается, возможен северный ветер. В ближайшую декаду температуры ожидаются на 3-5 градусов ниже климатической нормы, будет прохладно», - сообщил Юрий Переведенцев.

По данным ученого, вся Европейская часть России будет окутана холодом. Осадки в начале мая ожидаются незначительными. Это сухой и прохладный период, с вторжениями полярного воздуха. Однако к концу месяца заметно потеплеет.

«Среднемесячная температура в мае в Казани обычно составляет 13 градусов тепла, а осадки выпадают на уровне 40 мм. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, осадки и среднемесячные температуры в этот месяце в нашем городе будут в пределах нормы», - отметил профессор КФУ.

На протяжении всего месяца в столице Татарстана возможны температурные колебания. Весной солнца много, поэтому воздух днем существенно прогревается.

Юрий Переведенцев: «В прошлом году лето в Казани началось 9 мая. В этом году на День Победы такого перехода точно не будет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Погода будет комфортной для начала дачного сезона»

У метеорологов считается, что лето приходит, когда происходит устойчивый переход среднесуточных температур через отметку в 15 градусов. Согласно климатическим меркам, это обычно в наших краях происходит в третьей декаде мая, но бывают исключения.

«В прошлом году лето в Казани началось 9 мая. В этом году на День Победы такого перехода точно не будет, в отличие от прошлого года ожидать высоких среднесуточных температур в начале мая нам не приходится. Но 30-градусная жара к концу мая вполне может быть, от этого нельзя зарекаться», - считает Юрий Переведенцев.

Собеседник «Татар-информа» отметил, что в начале мая в Казани хорошо выражен суточный ход: ночные температуры достаточно прохладные, в низинах возможны заморозки.

«Но в целом это неплохо. В народе говорят: май холодный - год плодородный, сейчас жара не нужна», - заметил ученый.

Погода на майских праздниках в целом будет комфортной для начала дачного сезона, ведь не будет мучительной жары и дождей Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По его словам, погода на майских праздниках в целом будет комфортной для начала дачного сезона, ведь не будет мучительной жары и дождей.

«На Казань обрушились четыре месячных нормы осадков»

А чем жителям города запомнился уходящий апрель? Оказывается, в этом месяце на столицу Татарстана обрушилось сразу четыре месячных нормы осадков.

«По данным метеостанции КФУ в апреле на Казань обрушилось 115 мм осадков – это почти четыре месячные нормы. В норме за месяц должно было выпасть 30 мм осадков. Я такого не припоминаю за всю историю», – сказал профессор КФУ.

«По данным метеостанции КФУ в апреле на Казань обрушилось 115 мм осадков – это почти четыре месячные нормы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В ночь с 27 на 28 апреля и утром в столице Татарстана выпало 16 мм осадков, что составляет половину от месячной нормы. Обильные осадки Переведенцев объяснил циклонической активностью. Во второй весенний месяц в Казань постоянно приходили циклоны с юга, со Средиземного и Черного моря. Первый месяц весны, напротив, оказался очень сухим. В марте преобладали антициклоны, за месяц выпало всего 4 мм осадков. Также уходящий апрель запомнился жителям Казани грозами, которые обычно нехарактерны для этого периода.

«Грозы бывают при атмосферных фронтах, когда случаются большие перепады температур. 27 апреле днем в Казани было 20 градусов, а 28 апреля – 9 градусов. Теплый воздух сменился холодным, полярным», – пояснил Юрий Переведенцев.

«Летом возможны катаклизмы, грозы, шквалы, ливни»

Лето уже не за горами, какой погодой оно порадует татарстанцев? Если верить предварительному прогнозу, лето в нашей полосе не будет жарким.

«Согласно долгосрочному прогнозу Гидромета РФ, июль будет прохладным, температуры ожидаются ниже климатической нормы. Сентябрь будет жарким, температуры ожидаются выше климатической нормы. Июнь и август ожидаются в пределах климатической нормы», - сообщил профессор КФУ.

«Летом с приходом холодного фронта возможны разные катаклизмы, грозы, шквалы, ливни. В летний период опасных метеоявлений больше, чем зимой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В июне среднемесячная температура в Казани ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет чуть выше 17 градусов. Осадки прогнозируются на уровне 60-68 мм, возможны грозы и ливни. Июль в нашем регионе ожидается холодным, температура ожидается ниже климатической нормы, которая составляет чуть более 20 градусов.

«Летом с приходом холодного фронта возможны разные катаклизмы, грозы, шквалы, ливни. В летний период опасных метеоявлений больше, чем зимой, поскольку возникает сильная конфекция», - предупредил Переведенцев.

Температура в августе ожидается в пределах нормы и составит порядка 17 градусов. Осадков за месяц выпадет на уровне 60 мм. Зато в сентябре температура будет выше климатической нормы, но возможен недобор осадков. В сентябре среднемесячная температура в Казани в норме составляет около 11 градусов, осадки выпадают на уровне 50 мм.

Напоследок спикер КФУ отметил, что сейчас не стоит расстраиваться. Долгосрочные прогнозы обычно оправдываются на 60-70 %. Возможно, прогноз на июль еще будет скорректирован и лето будет жарким.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»