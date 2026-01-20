«Возьми кредит, и мы заработаем на инвестициях»: в Казани судят брокера Financial Trust

В Казани стартовал суд над одним из организаторов псевдоброкерских курсов на платформе «Профи-трейд» Анатолием Артемовым. Он вместе с подельниками обещал жертвам доходность до 25 процентов в месяц от суммы вклада, а также заставлял брать кредиты. История жертвы и схема мошенников – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Платформа лишь имитировала работу на финансовых рынках»

В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу псевдоброкера Анатолия Артемова, его обвиняют в мошенничестве с ущербом в 27 миллионов рублей, в деле 23 эпизода. Как выяснило следствие, Анатолий Артемов предлагал клиентам «заработать» на финансовых рынках.

Перед началом заседания Артемов был в хорошем настроении, даже предложил попозировать для фотографии. Послушать обвинение пришла одна из пострадавших, под пристальным вниманием псевдоброкера она потеряла около 4 миллионов рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Процесс оглашения обвинения у помощника прокурора Советского района Ильяса Курамшина занял почти два часа.

По версии следствия, Артемов вместе с подельниками: Баровым, Андроповым, Алексеевой, Сапожниковым и неустановленными лицами – с 2019 по 2021 год под видом обучения финансовой грамотности и брокерской деятельности организовал компании «Файненшл Траст» и «ФТ-групп» в Казани и Нижнем Новгороде.

«Артемов в составе группы лиц убеждал жертв в регистрации на псевдоброкерской платформе "Профи Трейд", обещая высокую доходность от вложений. Вложенные в эту платформу деньги должны были приносить доход якобы благодаря торговле на рынке финансов», – рассказал государственный обвинитель.

Платформа «Профи Трейд», по версии следствия, была создана исключительно для того, чтобы перед вкладчиками имитировать рост их доходов и ситуацию на международных рынках. К слову, выхода к ним «Профи Трейд» не имел изначально, а все деньги уходили к организаторам. Цель псевдоброкеров была в том, чтобы показать вкладчикам, как покупки акций, которые они якобы делали, привели к потере денег на счетах.

В реальности ни акции, ни валюту они не приобретали, а проценты и доходы на аккаунтах клиентов Артемов и его товарищи подкручивали вручную.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мне обещали огромный заработок и заставляли брать кредиты»

От действий псевдоброкеров пострадали 23 человека. В беседе с «Татар-информом» пострадавшая, которая пожелала остаться неизвестной, рассказала, что для «инвестирования» ее убеждали брать кредиты. Хотя изначально женщина пришла устраиваться на работу.

«Я нашла объявление о вакансии на сайте по поиску работы. Оставила отклик, позже со мной связались и пригласили на собеседование. В офисе меня встретила девочка, мы поговорили о должности менеджера, их все устроило», – вспоминала она.

Дальше женщине начали рассказывать про дополнительный заработок и отвели в кабинет Артемова и Андропова. Те, в свою очередь, рассказали ей об инвестициях их фирмы.

«Слово за слово, и они начали меня обрабатывать. Сначала я перевела накопления на счет Артемова, потом они вынудили меня набрать кредитов. Причем говорили брать кредиты в банке под предлогом покупки техники. В итоге на тот момент я купила айфон последней модели и отдала его Артемову и Андропову, другие кредитные деньги я переводила уже Андропову на счет, но банк заблокировал транзакцию», – добавила пострадавшая.

Тогда Андропов поехал вместе с женщиной в банк, чтобы снять запрет на перевод.

«Они мне говорили: "Да зачем ты в банке деньги хранишь?" Пообещали доходность около 25 процентов в месяц за мой вклад, потом что-то рассказывали про "нефтянку", и я вложилась снова, взяв кредит под залог квартиры. Сейчас я уже смогла расплатиться со всеми долгами, но хочу вернуть около 4 млн рублей, на которые меня развели», – рассказала пострадавшая.

У псевдоброкеров было два варианта для втягивания людей в свои схемы. Один – через звонок с сообщением выигрыша сертификата на консультацию в сфере финансов. Его стоимость специально завышали до 15 тысяч рублей, чтобы человеку стало жалко терять выгоду. Потом проводили фальшивое обучение трейдингу и инвестициям, чтобы уговорить клиента на трейдинг через мошеннического брокера. Некоторым предлагали купить роботов-советников, которые торгуют на рынке в автоматическом режиме, их стоимость достигала нескольких десятков тысяч рублей. Второй вариант – через наем на работу, как и у пострадавшей, с которой общался «Татар-информ».

Из разговора адвоката с Анатолием Артемовым сегодня стало известно, что Андропов скрывается в США. Уголовное дело о мошенничестве в отношении других организаторов – Юлии Алексеевой, Александра Ахрамкова, Константина Баженова и Кирилла Барова – Советский суд Казани рассматривал в 2024 году, потому передал дело по подсудности другому суду.

Фото: © скриншот

К слову, сайт по «выгодным инвестициям» все еще работает.