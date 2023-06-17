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Руc Тат
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Происшествия 17 июня 2023 22:21

Возле железнодорожной станции в Зеленодольске поезд насмерть сбил человека

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В Зеленодольске поезд, следующий по маршруту Йошкар-Ола-Москва сбил человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Как рассказали люди, трагедия произошла сегодня в районе девяти часов вечера недалеко от станции Зеленый дол в Зеленодольске. Поезд, следующий по маршруту Йошкар-Ола-Москва насмерть сбил человека.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и личность погибшего.

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