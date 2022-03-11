Возле торгового центра в Казани обнаружили нелегальную свалку снега

Возле крупного торгово-развлекательного комплекса в Ново-Савиновском районе Казани экологи обнаружили нелегальную свалку снега. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Обращение по факту незаконного складирования снега возле одного из торгово-развлекательных комплексов Казани поступило в Центральное территориальное управление министерства. «Инспекторы выехали по указанному адресу. Факт несанкционированного складирования снега подтвердился. Площадь загрязненной территории составила 125 кв. метров, а объем — 103 куб. метра», — отмечают в министерстве.

В отношении должностного лица составлен административный протокол по части 1 статьи 3.6 КоАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами». Материал был передан на рассмотрение в Управление административно-технической инспекции Казани. В результате вынесено предупреждение и предписание об устранении нарушения.