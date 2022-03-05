Возле ТЦ «XL» в Казани мужчина ударил экс-возлюбленную ножом

Инцидент произошёл накануне около десяти часов вечера возле одного из торговых центров на проспекте Ямашева. Мужчина 36 лет встретился с 38-летней женщиной, и в какой-то момент между ними начался конфликт.

Мужчина достал нож и ударил им женщину в шею. Ее госпитализировали в больницу, а напавшего задержали сотрудники полиции. Стражи порядка начали проверку после случившегося. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как стало известно агентству, мужчина с женщиной были возлюбленными, около ТЦ «XL» они расстались. Тогда озлобленный мужчина решил достать нож и напасть на бывшую возлюбленную.