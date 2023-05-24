Возле станции Аметьево в Казани поезд насмерть сбил мужчину

В Казани у станции Аметьево поезд насмерть сбил мужчину, сообщили в пресс-службе МСУТ СК России.

По предварительной информации, трагедия произошла накануне вечером, когда мужчина пытался перейти железнодорожные пути в запрещенном месте.

По данному факту МСУТ СК РФ организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности гибель человека.

Следователи напоминают гражданам, что чаще всего, основными причинами травмирования людей, являются незнание и нарушения правил безопасности, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.