Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Возле станции Аметьево в Казани поезд насмерть сбил мужчину
В Казани у станции Аметьево поезд насмерть сбил мужчину, сообщили в пресс-службе МСУТ СК России.
По предварительной информации, трагедия произошла накануне вечером, когда мужчина пытался перейти железнодорожные пути в запрещенном месте.
По данному факту МСУТ СК РФ организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших по неосторожности гибель человека.
Следователи напоминают гражданам, что чаще всего, основными причинами травмирования людей, являются незнание и нарушения правил безопасности, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа