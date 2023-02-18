Вчера ночью возле РКБ в Казани очевидцы сняли на видео зайца.

Лопоухий зверек, прогуливающийся вдоль корпусов медучреждения, довольно близко подпустил к себе оператора.

Как стало известно «Татар-информу», заяц попался одному из врачей РКБ во время ночного дежурства, и он снял его на видео.

Это не первый случай, когда к Республиканской клинической больнице подходят дикие животные. Так, в 2021 году к РКБ вышел лось.