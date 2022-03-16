Возле одной из школ РТ автоинспекторы ловили нарушающих ПДД родителей и детей

Очевидцы сообщили в Госавтоинспекцию о том, что в Атнинском районе республики, около Большеатнинской средней школы дети вместе с родителями часто нарушают ПДД: зачастую взрослые привозят и высаживают ребёнка прямо на дороге, а затем переводят их через проезжую часть в неположенном месте. При этом на этом участке дороги имеется тротуар и пешеходный переход.

Чтобы напомнить о необходимости соблюдать ПДД, автоинспекторы устроили профилактическое мероприятие около школы: сотрудники ГИБДД ловили родителей со школьниками, которые неправильно переходят дорогу, а также тех взрослых, которые неправильно перевозят ребёнка в авто.

В ГИБДД РТ напомнили, что для каждой школы республики разработан маршрут «дом – школа – дом», которому должны следовать все школьники. Родители также должны знать этот путь и объяснить ребёнку, как ему следует безопасно идти до школы.

«Сотрудники Госавтоинспекции, работники ГБУ «Безопасность дорожного движения» и отряды ЮИД регулярно проводят профилактические акции. Данная акция была посвящена обеспечению безопасности детей-пассажиров во время высадки из автомобиля», – отметила Алсу Сафиуллина, начальник отделения профилактики ГБУ «БДД».

По данным ГИБДД, за прошлый год в республике произошло 450 ДТП с детьми до 16 лет. В авариях погибло 15 детей и ещё 485 получили травмы. По сравнению с таким же показателем за 2020 год, число погибших детей выросло на шесть случаев.