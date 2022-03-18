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Ру Тат
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Происшествия
18 марта 2022  16:06
Эвелина Киселёва

Возле одной из казанских больниц неизвестные оставили тело человека и скрылись

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Неизвестные оставили тело мертвого человека у казанской клинической больницы №16, после чего сбежали. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе клиники.

В больнице уточнили, что человек, которого оставили двое неизвестных, скончался от естественных причин. Сотрудники больницы вызвали полицию.

Как стало известно агентству от источника, трое молодых людей приняли наркотики, одному из них стало плохо. Двое других попытались доставить его в больницу, но по дороге их приятель скончался. Испугавшись, они бросили умершего и сбежали.

#горбольница 16 казани #нашли тело
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